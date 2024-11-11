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США создают базу для передела энергетического рынка, заявил Патрушев - 11.11.2024, ПРАЙМ
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США создают базу для передела энергетического рынка, заявил Патрушев
США создают базу для передела энергетического рынка, заявил Патрушев - 11.11.2024, ПРАЙМ
США создают базу для передела энергетического рынка, заявил Патрушев
Вашингтон посредством своего военно-морского флота в районе Персидского залива намерен усилить там напряженность и создать условия для передела энергетического... | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T17:10+0300
2024-11-11T17:10+0300
политика
сша
ближний восток
николай патрушев
энергетический рынок
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Вашингтон посредством своего военно-морского флота в районе Персидского залива намерен усилить там напряженность и создать условия для передела энергетического рынка. Об этом заявил в интервью изданию "Коммерсант" помощник президента России, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев. Он отметил, что при попустительстве американцев назревает очередное обострение обстановки на Ближнем Востоке и других стратегически важных районах. "Присутствие американских ВМС в районе Персидского залива и их так называемые действия по обеспечению безопасности судоходства, в том числе удары по хуситам, являются лишь ширмой, за которой скрываются планы по эскалации напряженности в регионе", — сказал Патрушев . Он пояснил, что это делается "в том числе и для того, чтобы надавить на Китай и Индию, глубоко заинтересованных в поставках энергоносителей" и "заодно создать условия для передела энергетического рынка".
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сша, ближний восток, николай патрушев, энергетический рынок
Политика, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Николай Патрушев, энергетический рынок
17:10 11.11.2024
 
США создают базу для передела энергетического рынка, заявил Патрушев

Патрушев: эскалацией в Персидском заливе нужна США для передела энергорынка

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВстреча секретарей советов безопасности стран-участниц СНГ
Встреча секретарей советов безопасности стран-участниц СНГ - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Вашингтон посредством своего военно-морского флота в районе Персидского залива намерен усилить там напряженность и создать условия для передела энергетического рынка. Об этом заявил в интервью изданию "Коммерсант" помощник президента России, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев.
Он отметил, что при попустительстве американцев назревает очередное обострение обстановки на Ближнем Востоке и других стратегически важных районах.
"Присутствие американских ВМС в районе Персидского залива и их так называемые действия по обеспечению безопасности судоходства, в том числе удары по хуситам, являются лишь ширмой, за которой скрываются планы по эскалации напряженности в регионе", — сказал Патрушев .
Он пояснил, что это делается "в том числе и для того, чтобы надавить на Китай и Индию, глубоко заинтересованных в поставках энергоносителей" и "заодно создать условия для передела энергетического рынка".
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ПолитикаСШАБЛИЖНИЙ ВОСТОКНиколай Патрушевэнергетический рынок
 
 
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