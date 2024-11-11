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Аналитик раскрыл, как Турция решит проблемы с банковскими переводами с РФ - 11.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Аналитик раскрыл, как Турция решит проблемы с банковскими переводами с РФ
Аналитик раскрыл, как Турция решит проблемы с банковскими переводами с РФ - 11.11.2024, ПРАЙМ
Аналитик раскрыл, как Турция решит проблемы с банковскими переводами с РФ
Турция до сих пор не разработала план по урегулированию проблем с банковскими транзакциями с Россией. Анкара рассчитывает на разумную политику новой... | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T09:21+0300
2024-11-11T09:21+0300
экономика
турция
россия
банковские переводы
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АНКАРА, 11 ноя – ПРАЙМ. Турция до сих пор не разработала план по урегулированию проблем с банковскими транзакциями с Россией. Анкара рассчитывает на разумную политику новой американской администрации, заявил турецкий аналитик Энгин Озер. Так, Турция ждет снижения давления на турецкие банки за работу с российскими клиентами, рассказал министр торговли страны Омер Болат. Транзакции меду банками зачастую происходят с большими задержками или вовсе не проводятся из-за тщательных проверок каждой операции."Насколько известно, конкретного плана решения проблемы турецкая сторона на данный момент не подготовила. Президент Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что администрация Трампа будет более разумной в отношении антироссийских санкций", - объяснил эксперт в беседе с новостным агентством РИА Новости.Озер также отметил, что для решения проблемы могут быть задействованы банки непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра.
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турция, россия, банковские переводы
Экономика, ТУРЦИЯ, РОССИЯ, банковские переводы
09:21 11.11.2024
 
Аналитик раскрыл, как Турция решит проблемы с банковскими переводами с РФ

Озер: Турция надеется на разумность Трампа для решения банковских проблем с Россией

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТурецкие лиры
Турецкие лиры - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости
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АНКАРА, 11 ноя – ПРАЙМ. Турция до сих пор не разработала план по урегулированию проблем с банковскими транзакциями с Россией. Анкара рассчитывает на разумную политику новой американской администрации, заявил турецкий аналитик Энгин Озер.
Так, Турция ждет снижения давления на турецкие банки за работу с российскими клиентами, рассказал министр торговли страны Омер Болат. Транзакции меду банками зачастую происходят с большими задержками или вовсе не проводятся из-за тщательных проверок каждой операции.
"Насколько известно, конкретного плана решения проблемы турецкая сторона на данный момент не подготовила. Президент Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что администрация Трампа будет более разумной в отношении антироссийских санкций", - объяснил эксперт в беседе с новостным агентством РИА Новости.
Озер также отметил, что для решения проблемы могут быть задействованы банки непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра.
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ЭкономикаТУРЦИЯРОССИЯбанковские переводы
 
 
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