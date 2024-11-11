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Патрушев предупредил об опасности для морских кабелей связи из-за США - 11.11.2024, ПРАЙМ
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Патрушев предупредил об опасности для морских кабелей связи из-за США
Патрушев предупредил об опасности для морских кабелей связи из-за США - 11.11.2024, ПРАЙМ
Патрушев предупредил об опасности для морских кабелей связи из-за США
Под удар США и Британии следом за "Северными потоками" могут попасть новые объекты инфраструктуры, заявил помощник президента России, председатель Морской... | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T17:12+0300
2024-11-11T17:12+0300
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Под удар США и Британии следом за "Северными потоками" могут попасть новые объекты инфраструктуры, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев."Под их удар могут попасть новые объекты инфраструктуры, в том числе морские оптоволоконные кабели, обеспечивающие связь во всем мире", - сказал он.По словам Патрушева, Вашингтон и Лондон рассматривают диверсию на "Северных потоках" как способ продвигать свои экономические интересы.Он также отметил, что американские корабли находились в районе взрывов на датской части "Северного потока", так как украинскому флоту не хватает техники и специалистов для проведения подобной диверсии. Патрушев подчеркнул, что диверсию такого масштаба могут осуществить только специальные подразделения стран НАТО.Патрушев резюмировал, что США решили посеять хаос на мировых энергетических рынках через дестабилизацию морских перевозок, их план можно описать как хаос.
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россия, сша, великобритания
Политика, РОССИЯ, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
17:12 11.11.2024
 
Патрушев предупредил об опасности для морских кабелей связи из-за США

Патрушев: под удар США и Британии могут попасть морские кабели связи по всему миру

© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин провел совещание с членами Совбеза РФ, правительства РФ и руководством силовых ведомств
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами Совбеза РФ, правительства РФ и руководством силовых ведомств - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Под удар США и Британии следом за "Северными потоками" могут попасть новые объекты инфраструктуры, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
"Под их удар могут попасть новые объекты инфраструктуры, в том числе морские оптоволоконные кабели, обеспечивающие связь во всем мире", - сказал он.
По словам Патрушева, Вашингтон и Лондон рассматривают диверсию на "Северных потоках" как способ продвигать свои экономические интересы.
Он также отметил, что американские корабли находились в районе взрывов на датской части "Северного потока", так как украинскому флоту не хватает техники и специалистов для проведения подобной диверсии. Патрушев подчеркнул, что диверсию такого масштаба могут осуществить только специальные подразделения стран НАТО.
Патрушев резюмировал, что США решили посеять хаос на мировых энергетических рынках через дестабилизацию морских перевозок, их план можно описать как хаос.
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