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Стало известно, как Трамп разрушил план Киева одним решением - 11.11.2024, ПРАЙМ
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Стало известно, как Трамп разрушил план Киева одним решением
Стало известно, как Трамп разрушил план Киева одним решением - 11.11.2024, ПРАЙМ
Стало известно, как Трамп разрушил план Киева одним решением
Киевский режим рассчитывал использовать бывшего госсекретаря Штатов Майка Помпео в администрации нового американского президента в качестве своего агента,... | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T10:50+0300
2024-11-11T10:50+0300
политика
дональд трамп
владимир зеленский
администрация сша
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Киевский режим рассчитывал использовать бывшего госсекретаря Штатов Майка Помпео в администрации нового американского президента в качестве своего агента, сообщает издание "Страна".Ранее СМИ пророчили Помпео должность министра обороны в администрации нового главы Белого дома, однако Трамп заявил, что экс-госсекретарь не получит должность. Такая же судьба постигла и экс-представителя Штатов в ООН Никки Хэйли."Представители Банковой (офиса Зеленского - прим. ред.) возлагали особые надежды на то, что Помпео окажется на одной из ключевых должностей в команде Трампа и через него украинские власти смогут эффективно решать свои вопросы, торпедируя попытки новой администрации изменить курс", — подчеркивается в статье.Сообщается, что тесные связи Помпео и Зеленского могли возникнуть в ходе работы первого в наблюдательском совете украинского оператора "Киевстар". Авторы статьи также отметили, что решение не назначать Майка Помпео на должность в администрации свидетельствует о наличии рядом с Трампом лобби, выступающей за минимизацию поддержки киевского режима.
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дональд трамп, владимир зеленский, администрация сша
Политика, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, администрация США
10:50 11.11.2024
 
Стало известно, как Трамп разрушил план Киева одним решением

"Страна": Помпео должен был стать агентом Киева в администрации Трампа

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВстреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Киевский режим рассчитывал использовать бывшего госсекретаря Штатов Майка Помпео в администрации нового американского президента в качестве своего агента, сообщает издание "Страна".
Ранее СМИ пророчили Помпео должность министра обороны в администрации нового главы Белого дома, однако Трамп заявил, что экс-госсекретарь не получит должность. Такая же судьба постигла и экс-представителя Штатов в ООН Никки Хэйли.
"Представители Банковой (офиса Зеленского - прим. ред.) возлагали особые надежды на то, что Помпео окажется на одной из ключевых должностей в команде Трампа и через него украинские власти смогут эффективно решать свои вопросы, торпедируя попытки новой администрации изменить курс", — подчеркивается в статье.
Сообщается, что тесные связи Помпео и Зеленского могли возникнуть в ходе работы первого в наблюдательском совете украинского оператора "Киевстар". Авторы статьи также отметили, что решение не назначать Майка Помпео на должность в администрации свидетельствует о наличии рядом с Трампом лобби, выступающей за минимизацию поддержки киевского режима.
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ПолитикаДональд ТрампВладимир Зеленскийадминистрация США
 
 
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