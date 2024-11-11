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Стало известно, как Трамп разрушил план Киева одним решением

Стало известно, как Трамп разрушил план Киева одним решением - 11.11.2024, ПРАЙМ

Стало известно, как Трамп разрушил план Киева одним решением

Киевский режим рассчитывал использовать бывшего госсекретаря Штатов Майка Помпео в администрации нового американского президента в качестве своего агента,... | 11.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-11T10:50+0300

2024-11-11T10:50+0300

2024-11-11T10:50+0300

политика

дональд трамп

владимир зеленский

администрация сша

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Киевский режим рассчитывал использовать бывшего госсекретаря Штатов Майка Помпео в администрации нового американского президента в качестве своего агента, сообщает издание "Страна".Ранее СМИ пророчили Помпео должность министра обороны в администрации нового главы Белого дома, однако Трамп заявил, что экс-госсекретарь не получит должность. Такая же судьба постигла и экс-представителя Штатов в ООН Никки Хэйли."Представители Банковой (офиса Зеленского - прим. ред.) возлагали особые надежды на то, что Помпео окажется на одной из ключевых должностей в команде Трампа и через него украинские власти смогут эффективно решать свои вопросы, торпедируя попытки новой администрации изменить курс", — подчеркивается в статье.Сообщается, что тесные связи Помпео и Зеленского могли возникнуть в ходе работы первого в наблюдательском совете украинского оператора "Киевстар". Авторы статьи также отметили, что решение не назначать Майка Помпео на должность в администрации свидетельствует о наличии рядом с Трампом лобби, выступающей за минимизацию поддержки киевского режима.

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дональд трамп, владимир зеленский, администрация сша