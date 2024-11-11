https://1prime.ru/20241111/plan-852726955.html
Стало известно, как Трамп разрушил план Киева одним решением
Стало известно, как Трамп разрушил план Киева одним решением - 11.11.2024, ПРАЙМ
Стало известно, как Трамп разрушил план Киева одним решением
Киевский режим рассчитывал использовать бывшего госсекретаря Штатов Майка Помпео в администрации нового американского президента в качестве своего агента,... | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T10:50+0300
2024-11-11T10:50+0300
2024-11-11T10:50+0300
политика
дональд трамп
владимир зеленский
администрация сша
https://cdnn.1prime.ru/img/83323/32/833233227_0:208:2901:1839_1920x0_80_0_0_975d01b99bbbbd4f1de07ae9c68d503a.jpg
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Киевский режим рассчитывал использовать бывшего госсекретаря Штатов Майка Помпео в администрации нового американского президента в качестве своего агента, сообщает издание "Страна".Ранее СМИ пророчили Помпео должность министра обороны в администрации нового главы Белого дома, однако Трамп заявил, что экс-госсекретарь не получит должность. Такая же судьба постигла и экс-представителя Штатов в ООН Никки Хэйли."Представители Банковой (офиса Зеленского - прим. ред.) возлагали особые надежды на то, что Помпео окажется на одной из ключевых должностей в команде Трампа и через него украинские власти смогут эффективно решать свои вопросы, торпедируя попытки новой администрации изменить курс", — подчеркивается в статье.Сообщается, что тесные связи Помпео и Зеленского могли возникнуть в ходе работы первого в наблюдательском совете украинского оператора "Киевстар". Авторы статьи также отметили, что решение не назначать Майка Помпео на должность в администрации свидетельствует о наличии рядом с Трампом лобби, выступающей за минимизацию поддержки киевского режима.
https://1prime.ru/20241111/oruzhie-852725734.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83323/32/833233227_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_b7931cca2831faa546049072475d7920.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, владимир зеленский, администрация сша
Политика, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, администрация США
Стало известно, как Трамп разрушил план Киева одним решением
"Страна": Помпео должен был стать агентом Киева в администрации Трампа
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Киевский режим рассчитывал использовать бывшего госсекретаря Штатов Майка Помпео в администрации нового американского президента в качестве своего агента, сообщает издание "Страна".
Ранее СМИ пророчили Помпео должность министра обороны в администрации нового главы Белого дома, однако Трамп заявил, что экс-госсекретарь не получит должность. Такая же судьба постигла и экс-представителя Штатов в ООН Никки Хэйли.
"Представители Банковой (офиса Зеленского - прим. ред.) возлагали особые надежды на то, что Помпео окажется на одной из ключевых должностей в команде Трампа и через него украинские власти смогут эффективно решать свои вопросы, торпедируя попытки новой администрации изменить курс", — подчеркивается в статье.
Сообщается, что тесные связи Помпео и Зеленского могли возникнуть в ходе работы первого в наблюдательском совете украинского оператора "Киевстар". Авторы статьи также отметили, что решение не назначать Майка Помпео на должность в администрации свидетельствует о наличии рядом с Трампом лобби, выступающей за минимизацию поддержки киевского режима.
Bloomberg: В Киеве считают, что могут нарастить производство вооружения