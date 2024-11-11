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"Американский хозяин": европейцы оценили политику Трампа на Украине - 11.11.2024, ПРАЙМ
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"Американский хозяин": европейцы оценили политику Трампа на Украине
"Американский хозяин": европейцы оценили политику Трампа на Украине - 11.11.2024, ПРАЙМ
"Американский хозяин": европейцы оценили политику Трампа на Украине
В Кремле позитивно оценили сигналы, которые посылал Трамп в ходе предвыборной гонки в отношении Украины, сообщает издание Le Figaro. | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T16:41+0300
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политика
дональд трамп
украина
сша
европа
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. В Кремле позитивно оценили сигналы, которые посылал Трамп в ходе предвыборной гонки в отношении Украины, сообщает издание Le Figaro.Так, Москва оценила риторику нового главы Белого дома, который говорит о мирном урегулировании конфликта, а не о дальнейшем накачивании киевского режима оружием и желании нанести России стратегическое поражение.Сам Трамп неоднократно заявлял, что сможет урегулировать украинский конфликт за 24 часа после прихода к власти. Эксперты сходятся во мнении, что это возможно при отказе Киева от части украинских территорий, включенных в состав России. При этом действующий американский президент Джо Байден намерен до конца срока своих полномочий использовать все средства для обеспечения Украине сильной позиции на поле боя.Читатели издания прокомментировали грядущие изменения в политике США:Steak-frites: "Европейцы будут делать то, что прикажет им новый американский хозяин. У них просто нет другого выхода";TITI75000: "Россия, даже неся потери, никогда не капитулирует. Сторонники войны должны подумать и об украинском населении, которое терпело этот конфликт в течение 3 лет";Dietrich Legrand: "Украина – это лягушка из басни (имеется в виду басня Лафонтена "Лягушка и вол" о лягушке, которая пыталась раздуться до размеров вола и в итоге лопнула – прим. ред.)".Полный текст читайте на ИноСМИ
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дональд трамп, украина, сша, европа
Политика, Дональд Трамп, УКРАИНА, США, ЕВРОПА
16:41 11.11.2024
 
"Американский хозяин": европейцы оценили политику Трампа на Украине

Кремль: Трамп посылал "позитивные сигналы" в отношении конфликта на Украине

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. В Кремле позитивно оценили сигналы, которые посылал Трамп в ходе предвыборной гонки в отношении Украины, сообщает издание Le Figaro.
Так, Москва оценила риторику нового главы Белого дома, который говорит о мирном урегулировании конфликта, а не о дальнейшем накачивании киевского режима оружием и желании нанести России стратегическое поражение.
Сам Трамп неоднократно заявлял, что сможет урегулировать украинский конфликт за 24 часа после прихода к власти. Эксперты сходятся во мнении, что это возможно при отказе Киева от части украинских территорий, включенных в состав России. При этом действующий американский президент Джо Байден намерен до конца срока своих полномочий использовать все средства для обеспечения Украине сильной позиции на поле боя.
Читатели издания прокомментировали грядущие изменения в политике США:
Такер Карлсон во время интервью с Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
"Не из-за русских": Такер Карлсон раскрыл, кому выгоден раздел Украины
15:52
Steak-frites: "Европейцы будут делать то, что прикажет им новый американский хозяин. У них просто нет другого выхода";
TITI75000: "Россия, даже неся потери, никогда не капитулирует. Сторонники войны должны подумать и об украинском населении, которое терпело этот конфликт в течение 3 лет";
Dietrich Legrand: "Украина – это лягушка из басни (имеется в виду басня Лафонтена "Лягушка и вол" о лягушке, которая пыталась раздуться до размеров вола и в итоге лопнула – прим. ред.)".
Полный текст читайте на ИноСМИ
 
ПолитикаДональд ТрампУКРАИНАСШАЕВРОПА
 
 
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