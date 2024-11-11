https://1prime.ru/20241111/politika-852739879.html

"Американский хозяин": европейцы оценили политику Трампа на Украине

"Американский хозяин": европейцы оценили политику Трампа на Украине - 11.11.2024, ПРАЙМ

"Американский хозяин": европейцы оценили политику Трампа на Украине

В Кремле позитивно оценили сигналы, которые посылал Трамп в ходе предвыборной гонки в отношении Украины, сообщает издание Le Figaro. | 11.11.2024, ПРАЙМ

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политика

дональд трамп

украина

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. В Кремле позитивно оценили сигналы, которые посылал Трамп в ходе предвыборной гонки в отношении Украины, сообщает издание Le Figaro.Так, Москва оценила риторику нового главы Белого дома, который говорит о мирном урегулировании конфликта, а не о дальнейшем накачивании киевского режима оружием и желании нанести России стратегическое поражение.Сам Трамп неоднократно заявлял, что сможет урегулировать украинский конфликт за 24 часа после прихода к власти. Эксперты сходятся во мнении, что это возможно при отказе Киева от части украинских территорий, включенных в состав России. При этом действующий американский президент Джо Байден намерен до конца срока своих полномочий использовать все средства для обеспечения Украине сильной позиции на поле боя.Читатели издания прокомментировали грядущие изменения в политике США:Steak-frites: "Европейцы будут делать то, что прикажет им новый американский хозяин. У них просто нет другого выхода";TITI75000: "Россия, даже неся потери, никогда не капитулирует. Сторонники войны должны подумать и об украинском населении, которое терпело этот конфликт в течение 3 лет";Dietrich Legrand: "Украина – это лягушка из басни (имеется в виду басня Лафонтена "Лягушка и вол" о лягушке, которая пыталась раздуться до размеров вола и в итоге лопнула – прим. ред.)".Полный текст читайте на ИноСМИ

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украина

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дональд трамп, украина, сша, европа