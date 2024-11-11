https://1prime.ru/20241111/portfel-852745973.html
ЦБ зафиксировал рост портфеля рублевых депозитов населения в банках
ЦБ зафиксировал рост портфеля рублевых депозитов населения в банках - 11.11.2024, ПРАЙМ
ЦБ зафиксировал рост портфеля рублевых депозитов населения в банках
Годовой прирост портфеля рублевых средств населения в банках РФ составил 30,9% сохранившись вблизи значения сентября, говорится в подготовленном ЦБ... | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T19:14+0300
2024-11-11T19:14+0300
2024-11-11T19:15+0300
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банковские депозиты
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Годовой прирост портфеля рублевых средств населения в банках РФ составил 30,9% сохранившись вблизи значения сентября, говорится в подготовленном ЦБ информационно-аналитическом комментарии "Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики"."В сентябре население все также активно размещало средства на банковских вкладах. Годовой прирост портфеля рублевых средств населения в банках составил 30,9%, сохранившись вблизи значения прошлого месяца (30,8%)", - говорится в материале.При этом отмечается, что росту рублевых средств на срочных депозитах в сентябре сопутствовал отток остатков с текущих счетов.В валютном сегменте депозитного рынка отток средств населения в сентябре замедлился: за предшествующие 12 месяцев изменение составило -1,2% в сравнении с -2,7% в августе."Валютизация депозитного портфеля в результате незначительно снизилась – до 7,4 с 7,5% в августе, вновь обновив исторический минимум", - говорится в комментарии.
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россия, банковские депозиты
Банк России, РОССИЯ, банковские депозиты
ЦБ зафиксировал рост портфеля рублевых депозитов населения в банках
ЦБ: портфель рублевых депозитов населения в банках в октябре вырос на 30,9%
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Годовой прирост портфеля рублевых средств населения в банках РФ составил 30,9% сохранившись вблизи значения сентября, говорится в подготовленном ЦБ информационно-аналитическом комментарии "Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики".
"В сентябре население все также активно размещало средства на банковских вкладах. Годовой прирост портфеля рублевых средств населения в банках составил 30,9%, сохранившись вблизи значения прошлого месяца (30,8%)", - говорится в материале.
При этом отмечается, что росту рублевых средств на срочных депозитах в сентябре сопутствовал отток остатков с текущих счетов.
В валютном сегменте депозитного рынка отток средств населения в сентябре замедлился: за предшествующие 12 месяцев изменение составило -1,2% в сравнении с -2,7% в августе.
"Валютизация депозитного портфеля в результате незначительно снизилась – до 7,4 с 7,5% в августе, вновь обновив исторический минимум", - говорится в комментарии.
ЦБ отметил снижение доли кредитов с долговой нагрузкой более 80 процентов