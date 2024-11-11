https://1prime.ru/20241111/portfel-852745973.html

ЦБ зафиксировал рост портфеля рублевых депозитов населения в банках

ЦБ зафиксировал рост портфеля рублевых депозитов населения в банках - 11.11.2024, ПРАЙМ

ЦБ зафиксировал рост портфеля рублевых депозитов населения в банках

Годовой прирост портфеля рублевых средств населения в банках РФ составил 30,9% сохранившись вблизи значения сентября, говорится в подготовленном ЦБ... | 11.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-11T19:14+0300

2024-11-11T19:14+0300

2024-11-11T19:15+0300

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банковские депозиты

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Годовой прирост портфеля рублевых средств населения в банках РФ составил 30,9% сохранившись вблизи значения сентября, говорится в подготовленном ЦБ информационно-аналитическом комментарии "Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики"."В сентябре население все также активно размещало средства на банковских вкладах. Годовой прирост портфеля рублевых средств населения в банках составил 30,9%, сохранившись вблизи значения прошлого месяца (30,8%)", - говорится в материале.При этом отмечается, что росту рублевых средств на срочных депозитах в сентябре сопутствовал отток остатков с текущих счетов.В валютном сегменте депозитного рынка отток средств населения в сентябре замедлился: за предшествующие 12 месяцев изменение составило -1,2% в сравнении с -2,7% в августе."Валютизация депозитного портфеля в результате незначительно снизилась – до 7,4 с 7,5% в августе, вновь обновив исторический минимум", - говорится в комментарии.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, банковские депозиты