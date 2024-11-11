https://1prime.ru/20241111/prisutstvie-852741173.html

Патрушев рассказал о "морском ядерном щите" России

Патрушев рассказал о "морском ядерном щите" России - 11.11.2024, ПРАЙМ

Патрушев рассказал о "морском ядерном щите" России

Россия не допустит постоянного военно-морского присутствия государств, не имеющих выхода к Чёрному морю, в его водах, поскольку это является нарушением... | 11.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-11T17:18+0300

2024-11-11T17:18+0300

2024-11-11T17:20+0300

николай патрушев

черноморский флот

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Россия не допустит постоянного военно-морского присутствия государств, не имеющих выхода к Чёрному морю, в его водах, поскольку это является нарушением конвенции Монтрё, подчеркнул помощник президента России, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев в интервью газете "Коммерсант". Он отметил, что российская сторона не позволит ослабить свои позиции в регионе ни при каких обстоятельствах. Патрушев также оценил работу Военно-морского флота России, уточнив, что он решает все поставленные перед ним задачи. Наибольшее внимание, уточнил он, уделяется ядерному сдерживанию."Россия прочно удерживает свой статус одной из ведущих военно-морских держав мира", - подчеркнул Патрушев в беседе с изданием. Он рассказал о крупной миссии атомных подводных крейсеров "Император Александр III" и "Красноярск", совершивших подледный переход из операционной зоны Северного флота в районы базирования Тихоокеанского флота. По словам председателя Морской коллегии РФ, длина маршрута составила более четырех тысяч морских миль.Патрушев отметил важность подобных миссий, демонстрирующих настоящую мощь морского ядерного щита России, который всегда остается на страже страны. При этом государство продолжает развивать и модернизировать и другие средства и силы отечественного флота, заключил он.

https://1prime.ru/20241111/perevozki-852740816.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

николай патрушев, черноморский флот