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Патрушев рассказал о "морском ядерном щите" России - 11.11.2024, ПРАЙМ
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Патрушев рассказал о "морском ядерном щите" России
Патрушев рассказал о "морском ядерном щите" России - 11.11.2024, ПРАЙМ
Патрушев рассказал о "морском ядерном щите" России
Россия не допустит постоянного военно-морского присутствия государств, не имеющих выхода к Чёрному морю, в его водах, поскольку это является нарушением... | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T17:18+0300
2024-11-11T17:20+0300
николай патрушев
черноморский флот
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Россия не допустит постоянного военно-морского присутствия государств, не имеющих выхода к Чёрному морю, в его водах, поскольку это является нарушением конвенции Монтрё, подчеркнул помощник президента России, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев в интервью газете "Коммерсант". Он отметил, что российская сторона не позволит ослабить свои позиции в регионе ни при каких обстоятельствах. Патрушев также оценил работу Военно-морского флота России, уточнив, что он решает все поставленные перед ним задачи. Наибольшее внимание, уточнил он, уделяется ядерному сдерживанию."Россия прочно удерживает свой статус одной из ведущих военно-морских держав мира", - подчеркнул Патрушев в беседе с изданием. Он рассказал о крупной миссии атомных подводных крейсеров "Император Александр III" и "Красноярск", совершивших подледный переход из операционной зоны Северного флота в районы базирования Тихоокеанского флота. По словам председателя Морской коллегии РФ, длина маршрута составила более четырех тысяч морских миль.Патрушев отметил важность подобных миссий, демонстрирующих настоящую мощь морского ядерного щита России, который всегда остается на страже страны. При этом государство продолжает развивать и модернизировать и другие средства и силы отечественного флота, заключил он.
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николай патрушев, черноморский флот
Николай Патрушев, Черноморский флот
17:18 11.11.2024 (обновлено: 17:20 11.11.2024)
 
Патрушев рассказал о "морском ядерном щите" России

Патрушев: Россия не потерпит постоянного внешнего военного присутствия в Чёрном море

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСаммит глав государств-членов ОДКБ в Кремле
Саммит глав государств-членов ОДКБ в Кремле - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Россия не допустит постоянного военно-морского присутствия государств, не имеющих выхода к Чёрному морю, в его водах, поскольку это является нарушением конвенции Монтрё, подчеркнул помощник президента России, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев в интервью газете "Коммерсант".
Он отметил, что российская сторона не позволит ослабить свои позиции в регионе ни при каких обстоятельствах. Патрушев также оценил работу Военно-морского флота России, уточнив, что он решает все поставленные перед ним задачи. Наибольшее внимание, уточнил он, уделяется ядерному сдерживанию.
"Россия прочно удерживает свой статус одной из ведущих военно-морских держав мира", - подчеркнул Патрушев в беседе с изданием. Он рассказал о крупной миссии атомных подводных крейсеров "Император Александр III" и "Красноярск", совершивших подледный переход из операционной зоны Северного флота в районы базирования Тихоокеанского флота. По словам председателя Морской коллегии РФ, длина маршрута составила более четырех тысяч морских миль.
Президент РФ В. Путин провел совещание с членами Совбеза РФ, правительства РФ и руководством силовых ведомств - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
Патрушев предупредил об опасности для морских кабелей связи из-за США
17:12
Патрушев отметил важность подобных миссий, демонстрирующих настоящую мощь морского ядерного щита России, который всегда остается на страже страны. При этом государство продолжает развивать и модернизировать и другие средства и силы отечественного флота, заключил он.
 
Николай ПатрушевЧерноморский флот
 
 
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