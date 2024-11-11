Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Профицит внешней торговли РФ за 9 месяцев составил 114,9 миллиарда долларов - 11.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241111/profitsit-852731719.html
Профицит внешней торговли РФ за 9 месяцев составил 114,9 миллиарда долларов
Профицит внешней торговли РФ за 9 месяцев составил 114,9 миллиарда долларов - 11.11.2024, ПРАЙМ
Профицит внешней торговли РФ за 9 месяцев составил 114,9 миллиарда долларов
Профицит внешней торговли РФ за 9 месяцев 2024 года вырос на 11,6% в годовом выражении, до 114,9 миллиарда долларов, говорится в сообщении Федеральной... | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T13:05+0300
2024-11-11T13:16+0300
экономика
фтс
торговый профицит
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83840/87/838408701_0:224:2849:1826_1920x0_80_0_0_d89952fd51420473b2f5e5ebc87a954b.jpg
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Профицит внешней торговли РФ за 9 месяцев 2024 года вырос на 11,6% в годовом выражении, до 114,9 миллиарда долларов, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС) России.Экспорт товаров из РФ в январе-сентябре текущего года достиг 318,2 миллиарда долларов, увеличившись на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда он составлял 316,9 миллиарда долларов.Импорт товаров РФ в отчетном периоде снизился на 4,9%, до 203,3 миллиарда долларов, против 213,9 миллиарда долларов за 9 месяцев 2023 года.Таким образом, положительное сальдо торгового баланса РФ за 9 месяцев текущего года составило 114,9 миллиарда долларов против 103 миллиардов долларов за тот же период 2023 года.
https://1prime.ru/20241111/sovkombank-852731731.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83840/87/838408701_58:0:2789:2048_1920x0_80_0_0_1c2298417b55a1bf6ff024ad146911f4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
фтс, торговый профицит, россия
Экономика, ФТС, торговый профицит, РОССИЯ
13:05 11.11.2024 (обновлено: 13:16 11.11.2024)
 
Профицит внешней торговли РФ за 9 месяцев составил 114,9 миллиарда долларов

ФТС: профицит внешней торговли РФ за 9 месяцев составил 114,9 миллиарда долларов

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФТС России
ФТС России - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Профицит внешней торговли РФ за 9 месяцев 2024 года вырос на 11,6% в годовом выражении, до 114,9 миллиарда долларов, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
Экспорт товаров из РФ в январе-сентябре текущего года достиг 318,2 миллиарда долларов, увеличившись на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда он составлял 316,9 миллиарда долларов.
Импорт товаров РФ в отчетном периоде снизился на 4,9%, до 203,3 миллиарда долларов, против 213,9 миллиарда долларов за 9 месяцев 2023 года.
Таким образом, положительное сальдо торгового баланса РФ за 9 месяцев текущего года составило 114,9 миллиарда долларов против 103 миллиардов долларов за тот же период 2023 года.
Совкомбанк - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
Чистая прибыль Совкомбанка по РСБУ за девять месяцев упала в 2,4 раза
13:05
 
ЭкономикаФТСторговый профицитРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала