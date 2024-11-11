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Профицит внешней торговли РФ за 9 месяцев составил 114,9 миллиарда долларов

Профицит внешней торговли РФ за 9 месяцев составил 114,9 миллиарда долларов - 11.11.2024, ПРАЙМ

Профицит внешней торговли РФ за 9 месяцев составил 114,9 миллиарда долларов

Профицит внешней торговли РФ за 9 месяцев 2024 года вырос на 11,6% в годовом выражении, до 114,9 миллиарда долларов, говорится в сообщении Федеральной... | 11.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-11T13:05+0300

2024-11-11T13:05+0300

2024-11-11T13:16+0300

экономика

фтс

торговый профицит

россия

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Профицит внешней торговли РФ за 9 месяцев 2024 года вырос на 11,6% в годовом выражении, до 114,9 миллиарда долларов, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС) России.Экспорт товаров из РФ в январе-сентябре текущего года достиг 318,2 миллиарда долларов, увеличившись на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда он составлял 316,9 миллиарда долларов.Импорт товаров РФ в отчетном периоде снизился на 4,9%, до 203,3 миллиарда долларов, против 213,9 миллиарда долларов за 9 месяцев 2023 года.Таким образом, положительное сальдо торгового баланса РФ за 9 месяцев текущего года составило 114,9 миллиарда долларов против 103 миллиардов долларов за тот же период 2023 года.

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фтс, торговый профицит, россия