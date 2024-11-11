https://1prime.ru/20241111/putin-852743213.html

Путин поручил представить предложения по финансированию электросетей

Путин поручил представить предложения по финансированию электросетей - 11.11.2024, ПРАЙМ

Путин поручил представить предложения по финансированию электросетей

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину представить предложения по финансированию развития электросетей при реализации капиталоемких инвестпроектов в ДФО. | 11.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-11T18:02+0300

2024-11-11T18:02+0300

2024-11-11T18:30+0300

энергетика

россия

дфо

электросети

https://cdnn.1prime.ru/img/83486/44/834864433_0:102:3281:1947_1920x0_80_0_0_cebcf62c987ccc9ba888410a9b6cd0c3.jpg

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину представить предложения по финансированию развития электросетей при реализации капиталоемких инвестпроектов в ДФО. Перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития инфраструктуры ДФО разместили в понедельник на сайте Кремля. Согласно перечню, правительству РФ поручено представить предложения по определению механизма финансирования развития электросетевой инфраструктуры при реализации капиталоемких инвестиционных проектов на территории ДФО. Соответствующий доклад необходимо представить до 1 февраля 2025 года.Путин также поручил кабмину предусмотреть в бюджете до 2030 года расходы по повышению надежности работы электросетевого комплекса субъектов РФ. Соответствующий доклад нужно представить до 1 октября 2025 года, а далее — один раз в год. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Кроме того, глава государства поручил до 1 февраля 2025 года разработать программу повышения надежности генерирующего оборудования на Дальнем Востоке. Для этого кабмину совместно с АО "Системный оператор Единой энергетической системы", ПАО "Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро" и исполнительными органами субъектов РФ, входящих в состав ДФО, поручено разработать программу повышения надежности генерирующего оборудования в ДФО, которая предусматривает в том числе формирование мобильного резерва генерирующих мощностей, а также определить источники ее финансирования.При этом было поручено при необходимости представить предложения о внесении соответствующих изменений в нормативные правовые акты.

https://1prime.ru/20241111/vostochnyy-852742889.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дфо, электросети