https://1prime.ru/20241111/putin-852743493.html
Путин поручил разработать программу повышения надежности оборудования в ДФО
Путин поручил разработать программу повышения надежности оборудования в ДФО - 11.11.2024, ПРАЙМ
Путин поручил разработать программу повышения надежности оборудования в ДФО
Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 февраля разработать программу повышения надежности генерирующего оборудования в ДФО. | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T18:14+0300
2024-11-11T18:14+0300
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энергетика
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дфо
энергооборудование
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 февраля разработать программу повышения надежности генерирующего оборудования в ДФО. Перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития инфраструктуры ДФО разместили на сайте Кремля. Согласно документу, правительству РФ совместно с АО "Системный оператор Единой энергетической системы", ПАО "Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро" и исполнительными органами субъектов РФ, входящих в состав ДФО, поручено разработать программу повышения надежности генерирующего оборудования в ДФО, которая предусматривает в том числе формирование мобильного резерва генерирующих мощностей, а также определить источники ее финансирования. Глава государства также поручил при необходимости представить предложения о внесении соответствующих изменений в нормативные правовые акты.
https://1prime.ru/20241111/energooborudovanie-852743371.html
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россия, владимир путин, поручение путина, дфо, энергооборудование
Энергетика, РОССИЯ, Владимир Путин, поручение Путина, ДФО, Энергооборудование
Путин поручил разработать программу повышения надежности оборудования в ДФО
Путин поручил разработать программу повышения надежности электрооборудования ДФО
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 февраля разработать программу повышения надежности генерирующего оборудования в ДФО.
Перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития инфраструктуры ДФО разместили на сайте Кремля.
Согласно документу, правительству РФ совместно с АО "Системный оператор Единой энергетической системы", ПАО "Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро" и исполнительными органами субъектов РФ, входящих в состав ДФО, поручено разработать программу повышения надежности генерирующего оборудования в ДФО, которая предусматривает в том числе формирование мобильного резерва генерирующих мощностей, а также определить источники ее финансирования.
Глава государства также поручил при необходимости представить предложения о внесении соответствующих изменений в нормативные правовые акты.
Путин поручил проверить данные о повышении цен на энергооборудование