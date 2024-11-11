https://1prime.ru/20241111/putin-852743493.html

Путин поручил разработать программу повышения надежности оборудования в ДФО

Путин поручил разработать программу повышения надежности оборудования в ДФО - 11.11.2024, ПРАЙМ

Путин поручил разработать программу повышения надежности оборудования в ДФО

Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 февраля разработать программу повышения надежности генерирующего оборудования в ДФО. | 11.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-11T18:14+0300

2024-11-11T18:14+0300

2024-11-11T18:33+0300

энергетика

россия

владимир путин

поручение путина

дфо

энергооборудование

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 февраля разработать программу повышения надежности генерирующего оборудования в ДФО. Перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития инфраструктуры ДФО разместили на сайте Кремля. Согласно документу, правительству РФ совместно с АО "Системный оператор Единой энергетической системы", ПАО "Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро" и исполнительными органами субъектов РФ, входящих в состав ДФО, поручено разработать программу повышения надежности генерирующего оборудования в ДФО, которая предусматривает в том числе формирование мобильного резерва генерирующих мощностей, а также определить источники ее финансирования. Глава государства также поручил при необходимости представить предложения о внесении соответствующих изменений в нормативные правовые акты.

https://1prime.ru/20241111/energooborudovanie-852743371.html

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россия, владимир путин, поручение путина, дфо, энергооборудование