https://1prime.ru/20241111/qatarenergy-852749090.html
QatarEnergy приобрела долю у Chevron на добычу газа на шельфе Египта
QatarEnergy приобрела долю у Chevron на добычу газа на шельфе Египта - 11.11.2024, ПРАЙМ
QatarEnergy приобрела долю у Chevron на добычу газа на шельфе Египта
Катарская государственная энергетическая компания QatarEnergy заключила соглашение с американской энергокорпорацией Chevron о приобретении доли в 23% в... | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T22:46+0300
2024-11-11T22:46+0300
2024-11-11T22:46+0300
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ДОХА, 11 ноя - ПРАЙМ. Катарская государственная энергетическая компания QatarEnergy заключила соглашение с американской энергокорпорацией Chevron о приобретении доли в 23% в концессионном соглашении по разведке и добыче газа на блоке Северная Эль-Дабаа в Средиземном море на шельфе Египта, сообщается в пресс-релизе QatarEnergy. "В соответствии с соглашением QatarEnergy приобретет 23% акций, а Chevron (компания-оператор) сохранит за собой 40%. Другими партнерами по блоку являются Woodside с долей 27% и египетская государственная компания Tharwa Petroleum Company с долей 10%", - уточнили в компании. Комментируя это событие, государственный министр по вопросам энергетики, президент и главный исполнительный директор QatarEnergy Саад аль-Кааби сказал, что "это соглашение демонстрирует нашу приверженность развитию нефтегазового сектора Арабской Республики Египет.., мы с нетерпением ожидаем бурения первой разведочной скважины на этом блоке, успешного и многообещающего результата". Блок Северная Эль-Дабаа расположен примерно в десяти километрах от египетского побережья Средиземного моря на глубине от 100 до 3 000 метров.
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qatarenergy, chevron, египет, добыча газа
Энергетика, QatarEnergy, Chevron, ЕГИПЕТ, добыча газа
QatarEnergy приобрела долю у Chevron на добычу газа на шельфе Египта
QatarEnergy купила долю в 23% акций у Chevron на добычу газа на шельфе Египта
ДОХА, 11 ноя - ПРАЙМ. Катарская государственная энергетическая компания QatarEnergy заключила соглашение с американской энергокорпорацией Chevron о приобретении доли в 23% в концессионном соглашении по разведке и добыче газа на блоке Северная Эль-Дабаа в Средиземном море на шельфе Египта, сообщается в пресс-релизе QatarEnergy.
"В соответствии с соглашением QatarEnergy приобретет 23% акций, а Chevron (компания-оператор) сохранит за собой 40%. Другими партнерами по блоку являются Woodside с долей 27% и египетская государственная компания Tharwa Petroleum Company с долей 10%", - уточнили в компании.
Комментируя это событие, государственный министр по вопросам энергетики, президент и главный исполнительный директор QatarEnergy Саад аль-Кааби сказал, что "это соглашение демонстрирует нашу приверженность развитию нефтегазового сектора Арабской Республики Египет.., мы с нетерпением ожидаем бурения первой разведочной скважины на этом блоке, успешного и многообещающего результата".
Блок Северная Эль-Дабаа расположен примерно в десяти километрах от египетского побережья Средиземного моря на глубине от 100 до 3 000 метров.
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