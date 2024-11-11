https://1prime.ru/20241111/raskrytie-852737094.html

Путин разрешил ограничить раскрытие корпоративной информации "Новатэку"

Путин разрешил ограничить раскрытие корпоративной информации "Новатэку" - 11.11.2024, ПРАЙМ

Путин разрешил ограничить раскрытие корпоративной информации "Новатэку"

Президент России Владимир Путин своим указом расширил список компаний, которые могут самостоятельно определять объем раскрываемой информации о своей... | 11.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-11T15:19+0300

2024-11-11T15:19+0300

2024-11-11T15:27+0300

энергетика

россия

арктик спг 2

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин своим указом расширил список компаний, которые могут самостоятельно определять объем раскрываемой информации о своей деятельности, в него вошли "Сургутнефтегаз", а также "Новатэк" со своими проектами "Ямал СПГ" и Арктик СПГ 2", соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Изменения вносятся в указ президента от 27 ноября 2023 года "О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами".В перечень также вошла компания ЦКБ "Лазурит".

https://1prime.ru/20241101/novatek-852540822.html

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россия, арктик спг 2