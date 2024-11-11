https://1prime.ru/20241111/raskrytie-852737094.html
Путин разрешил ограничить раскрытие корпоративной информации "Новатэку"
Путин разрешил ограничить раскрытие корпоративной информации "Новатэку" - 11.11.2024, ПРАЙМ
Путин разрешил ограничить раскрытие корпоративной информации "Новатэку"
Президент России Владимир Путин своим указом расширил список компаний, которые могут самостоятельно определять объем раскрываемой информации о своей... | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T15:19+0300
2024-11-11T15:19+0300
2024-11-11T15:27+0300
энергетика
россия
арктик спг 2
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин своим указом расширил список компаний, которые могут самостоятельно определять объем раскрываемой информации о своей деятельности, в него вошли "Сургутнефтегаз", а также "Новатэк" со своими проектами "Ямал СПГ" и Арктик СПГ 2", соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Изменения вносятся в указ президента от 27 ноября 2023 года "О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами".В перечень также вошла компания ЦКБ "Лазурит".
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россия, арктик спг 2
Энергетика, РОССИЯ, Арктик СПГ 2
Путин разрешил ограничить раскрытие корпоративной информации "Новатэку"
"Новатэк" и "Сургутнефтегаз" смогут определять объем раскрываемой информации
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин своим указом расширил список компаний, которые могут самостоятельно определять объем раскрываемой информации о своей деятельности, в него вошли "Сургутнефтегаз", а также "Новатэк" со своими проектами "Ямал СПГ" и Арктик СПГ 2", соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Изменения вносятся в указ президента от 27 ноября 2023 года "О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами".
В перечень также вошла компания ЦКБ "Лазурит".
Чистая прибыль "Новатэка" в 2024 году снизилась на 40 процентов