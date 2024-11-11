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Райффайзенбанк продаст бизнес-центр в центре Москвы
Райффайзенбанк продаст бизнес-центр в центре Москвы - 11.11.2024, ПРАЙМ
Райффайзенбанк продаст бизнес-центр в центре Москвы
Райффайзенбанк продает бизнес-центр класса В недалеко от станции метро "Сухаревская" в центре Москвы, сообщил организатор торгов - Российский аукционный дом. | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T13:41+0300
2024-11-11T13:41+0300
2024-11-11T13:41+0300
экономика
россия
райффайзенбанк
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Райффайзенбанк продает бизнес-центр класса В недалеко от станции метро "Сухаревская" в центре Москвы, сообщил организатор торгов - Российский аукционный дом. Бизнес-центр площадью 2,7 тысячи квадратных метров находится на Троицкой улице. Начальная стоимость объекта составляет 554,4 миллиона рублей. Торги назначены на 16 декабря. "Шестиэтажное офисное здание с собственной парковкой на 10-12 машиномест, построено в 1901 году и реконструировано в 1994-1996 годах. В бизнес-центре выполнена кабинетная нарезка помещений, интерьеры отделаны в соответствии с офисными стандартами класса "В". В контур сделки также входит земельный участок площадью 620 квадратных метров", - говорится сообщении аукционного дома.
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россия, райффайзенбанк
Экономика, РОССИЯ, Райффайзенбанк
Райффайзенбанк продаст бизнес-центр в центре Москвы
Райффайзенбанк продает бизнес-центр класса В в центре Москвы
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Райффайзенбанк продает бизнес-центр класса В недалеко от станции метро "Сухаревская" в центре Москвы, сообщил организатор торгов - Российский аукционный дом.
Бизнес-центр площадью 2,7 тысячи квадратных метров находится на Троицкой улице. Начальная стоимость объекта составляет 554,4 миллиона рублей. Торги назначены на 16 декабря.
"Шестиэтажное офисное здание с собственной парковкой на 10-12 машиномест, построено в 1901 году и реконструировано в 1994-1996 годах. В бизнес-центре выполнена кабинетная нарезка помещений, интерьеры отделаны в соответствии с офисными стандартами класса "В". В контур сделки также входит земельный участок площадью 620 квадратных метров", - говорится сообщении аукционного дома.
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