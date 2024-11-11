https://1prime.ru/20241111/razgovor-852729248.html

В Кремле опровергли данные о разговоре Путина и Трампа

В Кремле опровергли данные о разговоре Путина и Трампа - 11.11.2024, ПРАЙМ

В Кремле опровергли данные о разговоре Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о разговоре между Владимиром Путиным и новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Об... | 11.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-11T12:11+0300

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о разговоре между Владимиром Путиным и новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом он сообщил в беседе с журналистами."Это наиболее наглядный пример качества той информации, которую сейчас публикуют иногда даже в достаточно уважаемых изданиях. Это полностью не соответствует действительности. Это чистая выдумка. Это просто ложная информация", - отметил он.Ранее американское издание The Washington Post опубликовало информацию о разговоре Трампа и Путина, который состоялся 7 ноября. Трамп призвал Путина не нагнетать конфликт на Украине и выразил заинтересованность в последующих разговорах для урегулирования этого конфликта.

https://1prime.ru/20241110/tramp-852721074.html

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россия, сша, запад, дмитрий песков