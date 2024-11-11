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В Кремле опровергли данные о разговоре Путина и Трампа - 11.11.2024, ПРАЙМ
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В Кремле опровергли данные о разговоре Путина и Трампа
В Кремле опровергли данные о разговоре Путина и Трампа - 11.11.2024, ПРАЙМ
В Кремле опровергли данные о разговоре Путина и Трампа
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о разговоре между Владимиром Путиным и новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Об... | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T12:11+0300
2024-11-11T12:11+0300
политика
россия
сша
запад
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о разговоре между Владимиром Путиным и новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом он сообщил в беседе с журналистами."Это наиболее наглядный пример качества той информации, которую сейчас публикуют иногда даже в достаточно уважаемых изданиях. Это полностью не соответствует действительности. Это чистая выдумка. Это просто ложная информация", - отметил он.Ранее американское издание The Washington Post опубликовало информацию о разговоре Трампа и Путина, который состоялся 7 ноября. Трамп призвал Путина не нагнетать конфликт на Украине и выразил заинтересованность в последующих разговорах для урегулирования этого конфликта.
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россия, сша, запад, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, США, ЗАПАД, Дмитрий Песков
12:11 11.11.2024
 
В Кремле опровергли данные о разговоре Путина и Трампа

Песков: разговора Путина и Трампа не было, это не соответствует действительности

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанк%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018
%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о разговоре между Владимиром Путиным и новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом он сообщил в беседе с журналистами.
"Это наиболее наглядный пример качества той информации, которую сейчас публикуют иногда даже в достаточно уважаемых изданиях. Это полностью не соответствует действительности. Это чистая выдумка. Это просто ложная информация", - отметил он.
Ранее американское издание The Washington Post опубликовало информацию о разговоре Трампа и Путина, который состоялся 7 ноября. Трамп призвал Путина не нагнетать конфликт на Украине и выразил заинтересованность в последующих разговорах для урегулирования этого конфликта.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2024
Трамп после победы на выборах созвонился с Путиным, пишет WP
Вчера, 23:22
 
ПолитикаРОССИЯСШАЗАПАДДмитрий Песков
 
 
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