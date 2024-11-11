https://1prime.ru/20241111/relokant-852738840.html
Релокантам приготовиться. Хинштейн пообещал трудности с доходами из России
Релокантам приготовиться. Хинштейн пообещал трудности с доходами из России - 11.11.2024, ПРАЙМ
Релокантам приготовиться. Хинштейн пообещал трудности с доходами из России
"Поливающим Родину помоями" релокантам, имеющим недвижимость в России и получающим деньги за ее сдачу, будет проблематично жить на получаемые средства, заявил... | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T16:04+0300
2024-11-11T16:04+0300
2024-11-11T16:58+0300
александр хинштейн
релоканты
прибыль
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. "Поливающим Родину помоями" релокантам, имеющим недвижимость в России и получающим деньги за ее сдачу, будет проблематично жить на получаемые средства, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. "Вячеслав Викторович (Володин, спикер Госдумы - прим. ред.) предложил приготовиться релокантам, которые за пределами нашей Родины позволяют себе негативные высказывания в адрес России - прорабатываются меры, позволяющие прекратить обогащение за счёт движимого и недвижимого имущества, находящегося на территории нашей страны, а также от продажи его", - объяснил он в своем Telegram-канале.При этом, отметил Хинштейн, творчество исполнителей, признанных иностранными агентами, не будет заблокировано на территории Российской Федерации, однако получение прибыли за прослушивание треков на стриминговых площадках будет ограничено.Для перечисления доходов от любого творчества иноагент будет обязан открыть отдельный рублевый счет для перечисления доходов в рублях, следует из проекта, представленного спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
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александр хинштейн, релоканты, прибыль
Александр Хинштейн, релоканты, прибыль
Релокантам приготовиться. Хинштейн пообещал трудности с доходами из России
Хинштейн: некоторым релокантам станет проблематично жить на деньги из России
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. "Поливающим Родину помоями" релокантам, имеющим недвижимость в России и получающим деньги за ее сдачу, будет проблематично жить на получаемые средства, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
"Вячеслав Викторович (Володин, спикер Госдумы - прим. ред.) предложил приготовиться релокантам, которые за пределами нашей Родины позволяют себе негативные высказывания в адрес России - прорабатываются меры, позволяющие прекратить обогащение за счёт движимого и недвижимого имущества, находящегося на территории нашей страны, а также от продажи его", - объяснил он в своем Telegram-канале.
При этом, отметил Хинштейн, творчество исполнителей, признанных иностранными агентами, не будет заблокировано на территории Российской Федерации, однако получение прибыли за прослушивание треков на стриминговых площадках будет ограничено.
Для перечисления доходов от любого творчества иноагент будет обязан открыть отдельный рублевый счет для перечисления доходов в рублях, следует из проекта, представленного спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
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