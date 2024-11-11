https://1prime.ru/20241111/rheinmetall-852739217.html

Rheinmetall и компания ICEYE начали снабжать ВСУ спутниковыми снимками

Rheinmetall и компания ICEYE начали снабжать ВСУ спутниковыми снимками - 11.11.2024, ПРАЙМ

Rheinmetall и компания ICEYE начали снабжать ВСУ спутниковыми снимками

Rheinmetall в сотрудничестве с финским производителем спутников ICEYE в начале октября начали снабжать украинскую армию спутниковыми снимками высокого... | 11.11.2024, ПРАЙМ

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вооружения

украина

германия

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БЕРЛИН, 11 ноя - ПРАЙМ. Rheinmetall в сотрудничестве с финским производителем спутников ICEYE в начале октября начали снабжать украинскую армию спутниковыми снимками высокого разрешения, сообщается в пресс-релизе немецкого оборонного концерна. "С начала октября 2024 года Украина получает новые спутниковые снимки, сделанные спутниками SAR (Synthetic Aperture Radar) компании ICEYE, в рамках сотрудничества между Rheinmetall и ICEYE", - говорится в пресс-релизе немецкого концерна. Как пишет компания, спутники SAR с синтезированной апертурой располагают преимуществом, позволяющим им снимать изображения высокого разрешения вне зависимости от погодных условий. Сообщается, что снимки позволят расширить возможности оперативного планирования украинской армии. Отмечается, что решение о поставках Киеву снимков высокого разрешения было принято в рамках подписанного в сентябре договора о более тесном сотрудничестве Rheinmetall и базирующегося в Калифорнии финского производителя микро-спутников. Данное соглашение получило поддержку со стороны немецкого правительства. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20241111/vooruzhenie-852737200.html

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украина, германия