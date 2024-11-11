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Росавиация обновила рекомендации для летающих в Израиль авиакомпаний
Росавиация обновила рекомендации для летающих в Израиль авиакомпаний - 11.11.2024, ПРАЙМ
Росавиация обновила рекомендации для летающих в Израиль авиакомпаний
Авиаперевозчикам из РФ на фоне складывающейся на Ближнем Востоке ситуации запретили выполнять полеты из России в Израиль с 01.00 до 07.00 по московскому... | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T19:53+0300
2024-11-11T19:53+0300
2024-11-11T20:15+0300
россия
израиль
авиаперевозки
росавиация
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Авиаперевозчикам из РФ на фоне складывающейся на Ближнем Востоке ситуации запретили выполнять полеты из России в Израиль с 01.00 до 07.00 по московскому времени. Новые рекомендации действуют с 11 ноября с 18.00 по московскому времени в течение одного месяца. Об этом сообщила Росавиация. В ведомстве добавили, что решение о выполнении рейсов в Израиль в остальное время российским авиаперевозчикам следует принимать с учетом рекомендаций, которые изложены в руководстве ИКАО по оценке факторов риска для полетов гражданских воздушных судов над зонами конфликтов и вблизи них. Также отмечается, что были отменены выпущенные в начале октября рекомендации, регламентирующие полеты в аэропорты Израиля и Ирана и из них, а также полеты в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака.
https://1prime.ru/20241111/livan-852739641.html
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россия, израиль, авиаперевозки, росавиация
РОССИЯ, ИЗРАИЛЬ, авиаперевозки, Росавиация
Росавиация обновила рекомендации для летающих в Израиль авиакомпаний
Росавиация на месяц запретила российским авиакомпаниям ночные рейсы в Израиль
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Авиаперевозчикам из РФ на фоне складывающейся на Ближнем Востоке ситуации запретили выполнять полеты из России в Израиль с 01.00 до 07.00 по московскому времени. Новые рекомендации действуют с 11 ноября с 18.00 по московскому времени в течение одного месяца. Об этом сообщила Росавиация.
В ведомстве добавили, что решение о выполнении рейсов в Израиль в остальное время российским авиаперевозчикам следует принимать с учетом рекомендаций, которые изложены в руководстве ИКАО по оценке факторов риска для полетов гражданских воздушных судов над зонами конфликтов и вблизи них.
Также отмечается, что были отменены выпущенные в начале октября рекомендации, регламентирующие полеты в аэропорты Израиля и Ирана и из них, а также полеты в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака.
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