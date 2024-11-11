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Чистая прибыль "Русагро" по МСФО упала на 50 процентов - 11.11.2024, ПРАЙМ
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Чистая прибыль "Русагро" по МСФО упала на 50 процентов
Чистая прибыль "Русагро" по МСФО упала на 50 процентов - 11.11.2024, ПРАЙМ
Чистая прибыль "Русагро" по МСФО упала на 50 процентов
Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, за первые три квартала сократила чистую прибыль по МСФО на 50% по сравнению с аналогичным... | 11.11.2024, ПРАЙМ
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2024-11-11T10:29+0300
экономика
россия
русагро
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, за первые три квартала сократила чистую прибыль по МСФО на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 19,398 миллиарда рублей, следует из сообщения компании. Скорректированная EBITDA снизилась на 20%, до 6,224 миллиарда рублей.
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россия, русагро
Экономика, РОССИЯ, Русагро
10:29 11.11.2024
 
Чистая прибыль "Русагро" по МСФО упала на 50 процентов

Чистая прибыль "Русагро" по МСФО в январе-сентябре упала до 19,4 млрд рублей

© fotolia.com / Halfpoint %Договор
%Договор - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
© fotolia.com / Halfpoint
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, за первые три квартала сократила чистую прибыль по МСФО на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 19,398 миллиарда рублей, следует из сообщения компании.
Скорректированная EBITDA снизилась на 20%, до 6,224 миллиарда рублей.
График - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2024
Группа "Русагро" нарастила выручку в годовом выражении
21 октября, 10:09
 
ЭкономикаРОССИЯРусагро
 
 
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