https://1prime.ru/20241111/rusagro-852725967.html

Чистая прибыль "Русагро" по МСФО упала на 50 процентов

Чистая прибыль "Русагро" по МСФО упала на 50 процентов - 11.11.2024, ПРАЙМ

Чистая прибыль "Русагро" по МСФО упала на 50 процентов

Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, за первые три квартала сократила чистую прибыль по МСФО на 50% по сравнению с аналогичным... | 11.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-11T10:29+0300

2024-11-11T10:29+0300

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экономика

россия

русагро

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, за первые три квартала сократила чистую прибыль по МСФО на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 19,398 миллиарда рублей, следует из сообщения компании. Скорректированная EBITDA снизилась на 20%, до 6,224 миллиарда рублей.

https://1prime.ru/20241021/vyruchka-852293452.html

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россия, русагро