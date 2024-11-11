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"Взлеты и падения": в Гвинее рассказали о работе "Русала"
"Взлеты и падения": в Гвинее рассказали о работе "Русала" - 11.11.2024, ПРАЙМ
"Взлеты и падения": в Гвинее рассказали о работе "Русала"
У российской компании "Русал" нет проблем в работе в Гвинее, Конакри гордится сотрудничеством с ней, все идет очень хорошо, заявил в интервью РИА Новости... | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T08:40+0300
2024-11-11T08:40+0300
2024-11-11T08:53+0300
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СИРИУС, 11 ноя - ПРАЙМ. У российской компании "Русал" нет проблем в работе в Гвинее, Конакри гордится сотрудничеством с ней, все идет очень хорошо, заявил в интервью РИА Новости гвинейский министр иностранных дел Морисанда Куяте. "Русал" работает в Гвинее почти два десятилетия. Все идет очень хорошо. Как и в любом бизнесе, иногда возникают какие-то проблемы. Все зависит от ситуации. Бывают взлёты и падения, могут случаться небольшие недоразумения. Это естественно. Но у "Русала" нет серьезных проблем в Гвинее", - рассказал Куяте агентству на полях первой министерской встречи форума партнерства "Россия-Африка". "Гвинея гордится тем, что работает с "Русалом", гордится тем, что работает со всеми, включая "Русал", включая Россию, которая поддерживала Гвинею с первых часов ее независимости", - подчеркнул гвинейский министр. Конференция проходила с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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русал, россия
"Взлеты и падения": в Гвинее рассказали о работе "Русала"
Куяте: у "Русала" нет проблем в работе в Гвинее, все идет хорошо
СИРИУС, 11 ноя - ПРАЙМ. У российской компании "Русал" нет проблем в работе в Гвинее, Конакри гордится сотрудничеством с ней, все идет очень хорошо, заявил в интервью РИА Новости гвинейский министр иностранных дел Морисанда Куяте.
"Русал" работает в Гвинее почти два десятилетия. Все идет очень хорошо. Как и в любом бизнесе, иногда возникают какие-то проблемы. Все зависит от ситуации. Бывают взлёты и падения, могут случаться небольшие недоразумения. Это естественно. Но у "Русала" нет серьезных проблем в Гвинее", - рассказал Куяте агентству на полях первой министерской встречи форума партнерства "Россия-Африка".
"Гвинея гордится тем, что работает с "Русалом", гордится тем, что работает со всеми, включая "Русал", включая Россию, которая поддерживала Гвинею с первых часов ее независимости", - подчеркнул гвинейский министр.
Конференция проходила с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.
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Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
в 10.00 мск.