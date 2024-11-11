Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Взлеты и падения": в Гвинее рассказали о работе "Русала" - 11.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241111/rusal-852722232.html
"Взлеты и падения": в Гвинее рассказали о работе "Русала"
"Взлеты и падения": в Гвинее рассказали о работе "Русала" - 11.11.2024, ПРАЙМ
"Взлеты и падения": в Гвинее рассказали о работе "Русала"
У российской компании "Русал" нет проблем в работе в Гвинее, Конакри гордится сотрудничеством с ней, все идет очень хорошо, заявил в интервью РИА Новости... | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T08:40+0300
2024-11-11T08:53+0300
русал
экономика
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/82955/94/829559440_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e8e2a7231d1f52a4be9d24ebb474154b.jpg
СИРИУС, 11 ноя - ПРАЙМ. У российской компании "Русал" нет проблем в работе в Гвинее, Конакри гордится сотрудничеством с ней, все идет очень хорошо, заявил в интервью РИА Новости гвинейский министр иностранных дел Морисанда Куяте. "Русал" работает в Гвинее почти два десятилетия. Все идет очень хорошо. Как и в любом бизнесе, иногда возникают какие-то проблемы. Все зависит от ситуации. Бывают взлёты и падения, могут случаться небольшие недоразумения. Это естественно. Но у "Русала" нет серьезных проблем в Гвинее", - рассказал Куяте агентству на полях первой министерской встречи форума партнерства "Россия-Африка". "Гвинея гордится тем, что работает с "Русалом", гордится тем, что работает со всеми, включая "Русал", включая Россию, которая поддерживала Гвинею с первых часов ее независимости", - подчеркнул гвинейский министр. Конференция проходила с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
https://1prime.ru/20241111/torgovlya-852721957.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82955/94/829559440_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3c007c3951547b1d26d699afdffcbabd.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
русал, россия
Русал, Экономика, РОССИЯ
08:40 11.11.2024 (обновлено: 08:53 11.11.2024)
 
"Взлеты и падения": в Гвинее рассказали о работе "Русала"

Куяте: у "Русала" нет проблем в работе в Гвинее, все идет хорошо

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРусал.
Русал. - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИРИУС, 11 ноя - ПРАЙМ. У российской компании "Русал" нет проблем в работе в Гвинее, Конакри гордится сотрудничеством с ней, все идет очень хорошо, заявил в интервью РИА Новости гвинейский министр иностранных дел Морисанда Куяте.
"Русал" работает в Гвинее почти два десятилетия. Все идет очень хорошо. Как и в любом бизнесе, иногда возникают какие-то проблемы. Все зависит от ситуации. Бывают взлёты и падения, могут случаться небольшие недоразумения. Это естественно. Но у "Русала" нет серьезных проблем в Гвинее", - рассказал Куяте агентству на полях первой министерской встречи форума партнерства "Россия-Африка".
"Гвинея гордится тем, что работает с "Русалом", гордится тем, что работает со всеми, включая "Русал", включая Россию, которая поддерживала Гвинею с первых часов ее независимости", - подчеркнул гвинейский министр.
Конференция проходила с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
В Индии предсказали рост торговли с Россией до 100 миллиардов долларов
08:24
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
 
ЭкономикаРусалРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала