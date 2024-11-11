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Рынки и Трамп: оптимизм и ожидание снижения инфляции - 11.11.2024, ПРАЙМ
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Рынки и Трамп: оптимизм и ожидание снижения инфляции
Рынки и Трамп: оптимизм и ожидание снижения инфляции - 11.11.2024, ПРАЙМ
Рынки и Трамп: оптимизм и ожидание снижения инфляции
Финансовые рынки на этой неделе наконец смогут немного "перевести дух" после насыщенных событий минувшей рабоче-торговой пятидневки, в ходе которой ведущие... | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T16:43+0300
2024-11-11T16:43+0300
экономика
мнения аналитиков
рынки
индексы
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Финансовые рынки на этой неделе наконец смогут немного "перевести дух" после насыщенных событий минувшей рабоче-торговой пятидневки, в ходе которой ведущие американские индексы продемонстрировали значительный рост. В частности, акции компаний с малой и средней капитализацией показали наивысшие темпы, обновив исторические максимумы. Инвесторы отреагировали оптимистично на победу Дональда Трампа на президентских выборах, а также на смягчение денежной политики ФРС.В предстоящие дни внимание будет сосредоточено на ключевых показателях инфляции в США: CPI в среду, PPI в четверг и отчет о розничных продажах в пятницу. Глава ФРС Джером Пауэлл отметил, что низкая база 2023 года может способствовать росту инфляции в четвертом квартале, однако это не вызовет значительных изменений в политике регулятора. Первые "истинные" данные по инфляции ожидаются в феврале 2025 года, и ФРС предсказывает резкое снижение инфляции, что обосновывает текущее снижение процентной ставки.Важно отметить, что комментарии Пауэлла могут повлиять на годовые показатели инфляции, что делает месячные данные особенно значимыми. Прогноз по потребительским ценам сейчас нейтральный: 0,3% за последний месяц, что может оказать влияние на курс доллара в зависимости от отклонений от ожиданий.Также стоит обратить внимание на экономические данные из Великобритании и Китая. В частности, рынок не учитывает вероятность снижения ставки Банком Англии в декабре на фоне новых фискальных стимулов. В Китае данные по розничным продажам в пятницу будут важны для оценки успехов Коммунистической партии Китая в стимулировании внутреннего спроса, особенно с учетом возвращения Трампа с пошлинами.Что касается дальнейших перспектив отечественного рынка, то на данный момент основные иностранные валюты в ноябре нацелены на дальнейшее укрепление позиций к рублю. К концу третьего месяца осени доллар ожидается в диапазоне 100-105 руб., евро в пределах 105-110 руб., а юань а пределах 13,2-14,7 руб.
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Олег Калманович
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, рынки, индексы
Экономика, Мнения аналитиков, Рынки, Индексы
16:43 11.11.2024
 

Рынки и Трамп: оптимизм и ожидание снижения инфляции

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Олег Калманович, главный аналитик Neomarkets
Олег Калманович
Главный аналитик Neomarkets
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Финансовые рынки на этой неделе наконец смогут немного "перевести дух" после насыщенных событий минувшей рабоче-торговой пятидневки, в ходе которой ведущие американские индексы продемонстрировали значительный рост. В частности, акции компаний с малой и средней капитализацией показали наивысшие темпы, обновив исторические максимумы. Инвесторы отреагировали оптимистично на победу Дональда Трампа на президентских выборах, а также на смягчение денежной политики ФРС.
В предстоящие дни внимание будет сосредоточено на ключевых показателях инфляции в США: CPI в среду, PPI в четверг и отчет о розничных продажах в пятницу. Глава ФРС Джером Пауэлл отметил, что низкая база 2023 года может способствовать росту инфляции в четвертом квартале, однако это не вызовет значительных изменений в политике регулятора. Первые "истинные" данные по инфляции ожидаются в феврале 2025 года, и ФРС предсказывает резкое снижение инфляции, что обосновывает текущее снижение процентной ставки.
Важно отметить, что комментарии Пауэлла могут повлиять на годовые показатели инфляции, что делает месячные данные особенно значимыми. Прогноз по потребительским ценам сейчас нейтральный: 0,3% за последний месяц, что может оказать влияние на курс доллара в зависимости от отклонений от ожиданий.
Также стоит обратить внимание на экономические данные из Великобритании и Китая. В частности, рынок не учитывает вероятность снижения ставки Банком Англии в декабре на фоне новых фискальных стимулов. В Китае данные по розничным продажам в пятницу будут важны для оценки успехов Коммунистической партии Китая в стимулировании внутреннего спроса, особенно с учетом возвращения Трампа с пошлинами.
Что касается дальнейших перспектив отечественного рынка, то на данный момент основные иностранные валюты в ноябре нацелены на дальнейшее укрепление позиций к рублю. К концу третьего месяца осени доллар ожидается в диапазоне 100-105 руб., евро в пределах 105-110 руб., а юань а пределах 13,2-14,7 руб.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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