Рынки и Трамп: оптимизм и ожидание снижения инфляции

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Финансовые рынки на этой неделе наконец смогут немного "перевести дух" после насыщенных событий минувшей рабоче-торговой пятидневки, в ходе которой ведущие американские индексы продемонстрировали значительный рост. В частности, акции компаний с малой и средней капитализацией показали наивысшие темпы, обновив исторические максимумы. Инвесторы отреагировали оптимистично на победу Дональда Трампа на президентских выборах, а также на смягчение денежной политики ФРС.В предстоящие дни внимание будет сосредоточено на ключевых показателях инфляции в США: CPI в среду, PPI в четверг и отчет о розничных продажах в пятницу. Глава ФРС Джером Пауэлл отметил, что низкая база 2023 года может способствовать росту инфляции в четвертом квартале, однако это не вызовет значительных изменений в политике регулятора. Первые "истинные" данные по инфляции ожидаются в феврале 2025 года, и ФРС предсказывает резкое снижение инфляции, что обосновывает текущее снижение процентной ставки.Важно отметить, что комментарии Пауэлла могут повлиять на годовые показатели инфляции, что делает месячные данные особенно значимыми. Прогноз по потребительским ценам сейчас нейтральный: 0,3% за последний месяц, что может оказать влияние на курс доллара в зависимости от отклонений от ожиданий.Также стоит обратить внимание на экономические данные из Великобритании и Китая. В частности, рынок не учитывает вероятность снижения ставки Банком Англии в декабре на фоне новых фискальных стимулов. В Китае данные по розничным продажам в пятницу будут важны для оценки успехов Коммунистической партии Китая в стимулировании внутреннего спроса, особенно с учетом возвращения Трампа с пошлинами.Что касается дальнейших перспектив отечественного рынка, то на данный момент основные иностранные валюты в ноябре нацелены на дальнейшее укрепление позиций к рублю. К концу третьего месяца осени доллар ожидается в диапазоне 100-105 руб., евро в пределах 105-110 руб., а юань а пределах 13,2-14,7 руб.
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Финансовые рынки на этой неделе наконец смогут немного "перевести дух" после насыщенных событий минувшей рабоче-торговой пятидневки, в ходе которой ведущие американские индексы продемонстрировали значительный рост. В частности, акции компаний с малой и средней капитализацией показали наивысшие темпы, обновив исторические максимумы. Инвесторы отреагировали оптимистично на победу Дональда Трампа на президентских выборах, а также на смягчение денежной политики ФРС.
В предстоящие дни внимание будет сосредоточено на ключевых показателях инфляции в США: CPI в среду, PPI в четверг и отчет о розничных продажах в пятницу. Глава ФРС Джером Пауэлл отметил, что низкая база 2023 года может способствовать росту инфляции в четвертом квартале, однако это не вызовет значительных изменений в политике регулятора. Первые "истинные" данные по инфляции ожидаются в феврале 2025 года, и ФРС предсказывает резкое снижение инфляции, что обосновывает текущее снижение процентной ставки.
Важно отметить, что комментарии Пауэлла могут повлиять на годовые показатели инфляции, что делает месячные данные особенно значимыми. Прогноз по потребительским ценам сейчас нейтральный: 0,3% за последний месяц, что может оказать влияние на курс доллара в зависимости от отклонений от ожиданий.
Также стоит обратить внимание на экономические данные из Великобритании и Китая. В частности, рынок не учитывает вероятность снижения ставки Банком Англии в декабре на фоне новых фискальных стимулов. В Китае данные по розничным продажам в пятницу будут важны для оценки успехов Коммунистической партии Китая в стимулировании внутреннего спроса, особенно с учетом возвращения Трампа с пошлинами.
Что касается дальнейших перспектив отечественного рынка, то на данный момент основные иностранные валюты в ноябре нацелены на дальнейшее укрепление позиций к рублю. К концу третьего месяца осени доллар ожидается в диапазоне 100-105 руб., евро в пределах 105-110 руб., а юань а пределах 13,2-14,7 руб.
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