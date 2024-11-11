Ралли акций продолжается

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи сделал еще +3% и на вечерке превысил 2772 п. Ралли на фоне победы Трампа и замедления инфляции выглядит фундаментально оправданным, а технически активировалась ближайшая цель бенчмарка на 2800 п. Далее только осенние максимумы на 2900 п.Сильнее рынка — вновь бумаги маркетплейса Ozon (+7,9%). За три сессии там уже +20%. Рентабельность бизнеса растет. Курс почти у 3300 руб., краткосрочный технический ориентир на импульсе вплоть до 3400 руб.Слабее рынка — акции ИТ-компании Группы Позитив (-2,9%). Одобрена допэмиссия акций, а участники на фоне смены власти в Штатах могут закладывать возвращение на рынок западных высокотехнологичных компаний, что якобы снизит преимущество отечественных производителей.Рубль немного окреп и отошел от годовых минимумов. Юань потерял 0,4% до 13,57; доллар -0,25% и 97,83, евро -0,1% и 105,45. Тенденция укрепления рубля и коррекции инвалют может продолжиться локально еще на пару процентов.
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи сделал еще +3% и на вечерке превысил 2772 п. Ралли на фоне победы Трампа и замедления инфляции выглядит фундаментально оправданным, а технически активировалась ближайшая цель бенчмарка на 2800 п. Далее только осенние максимумы на 2900 п.
Сильнее рынка — вновь бумаги маркетплейса Ozon (+7,9%). За три сессии там уже +20%. Рентабельность бизнеса растет. Курс почти у 3300 руб., краткосрочный технический ориентир на импульсе вплоть до 3400 руб.
Слабее рынка — акции ИТ-компании Группы Позитив (-2,9%). Одобрена допэмиссия акций, а участники на фоне смены власти в Штатах могут закладывать возвращение на рынок западных высокотехнологичных компаний, что якобы снизит преимущество отечественных производителей.
Рубль немного окреп и отошел от годовых минимумов. Юань потерял 0,4% до 13,57; доллар -0,25% и 97,83, евро -0,1% и 105,45. Тенденция укрепления рубля и коррекции инвалют может продолжиться локально еще на пару процентов.
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