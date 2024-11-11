Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ралли акций продолжается - 11.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241111/rynok-852724249.html
Ралли акций продолжается
Ралли акций продолжается - 11.11.2024, ПРАЙМ
Ралли акций продолжается
Индекс МосБиржи сделал еще +3% и на вечерке превысил 2772 п. Ралли на фоне победы Трампа и замедления инфляции выглядит фундаментально оправданным, а технически | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T09:53+0300
2024-11-11T09:53+0300
мнения аналитиков
акции
рынок
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/852724249.jpg?1731308007
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи сделал еще +3% и на вечерке превысил 2772 п. Ралли на фоне победы Трампа и замедления инфляции выглядит фундаментально оправданным, а технически активировалась ближайшая цель бенчмарка на 2800 п. Далее только осенние максимумы на 2900 п.Сильнее рынка — вновь бумаги маркетплейса Ozon (+7,9%). За три сессии там уже +20%. Рентабельность бизнеса растет. Курс почти у 3300 руб., краткосрочный технический ориентир на импульсе вплоть до 3400 руб.Слабее рынка — акции ИТ-компании Группы Позитив (-2,9%). Одобрена допэмиссия акций, а участники на фоне смены власти в Штатах могут закладывать возвращение на рынок западных высокотехнологичных компаний, что якобы снизит преимущество отечественных производителей.Рубль немного окреп и отошел от годовых минимумов. Юань потерял 0,4% до 13,57; доллар -0,25% и 97,83, евро -0,1% и 105,45. Тенденция укрепления рубля и коррекции инвалют может продолжиться локально еще на пару процентов.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
Михаил Зельцер
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
Михаил Зельцер
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, акции, рынок
Мнения аналитиков, Акции, Рынок
09:53 11.11.2024
 

Ралли акций продолжается

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
Все материалы
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи сделал еще +3% и на вечерке превысил 2772 п. Ралли на фоне победы Трампа и замедления инфляции выглядит фундаментально оправданным, а технически активировалась ближайшая цель бенчмарка на 2800 п. Далее только осенние максимумы на 2900 п.
Сильнее рынка — вновь бумаги маркетплейса Ozon (+7,9%). За три сессии там уже +20%. Рентабельность бизнеса растет. Курс почти у 3300 руб., краткосрочный технический ориентир на импульсе вплоть до 3400 руб.
Слабее рынка — акции ИТ-компании Группы Позитив (-2,9%). Одобрена допэмиссия акций, а участники на фоне смены власти в Штатах могут закладывать возвращение на рынок западных высокотехнологичных компаний, что якобы снизит преимущество отечественных производителей.
Рубль немного окреп и отошел от годовых минимумов. Юань потерял 0,4% до 13,57; доллар -0,25% и 97,83, евро -0,1% и 105,45. Тенденция укрепления рубля и коррекции инвалют может продолжиться локально еще на пару процентов.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковАкцииРынок
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала