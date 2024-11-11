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Российский рынок акций продолжает уверенно расти

Российский рынок акций продолжает уверенно расти - 11.11.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций продолжает уверенно расти

Российский рынок акций отходит от дневных максимумов, но продолжает уверенно расти в понедельник днем, следует из данных торгов. | 11.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-11T15:59+0300

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций отходит от дневных максимумов, но продолжает уверенно расти в понедельник днем, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 15.42 мск поднимался на 1,45%, до 2 774,26 пункта. Январский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 1,67%, до 72,46 доллара за баррель. "Российский рынок акций вновь открылся вверх, отыгрывая рост пятничной вечерней сессии. Индекс Мосбиржи обновил максимум с середины октября, но развить восходящее движение не сумел. В середине торгов наши фондовые индикаторы стали умеренно сдавать позиции, однако пока остаются в хорошем плюсе", - рассказал Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Давление на индекс Мосбиржи оказывает укрепление рубля, к тому же нефтяные цены в начале российской сессии возобновили активное снижение и переписали минимум с конца прошлого месяца, отмечает эксперт. "Российский рынок начал неделю с продолжения подъема прошлой недели, основная причина которого в ожиданиях улучшения геополитической обстановки с приходом Трампа (на пост президента США - ред.). Важно отметить, что не стоит ожидать снятия санкций, по крайней мере в ближайшее время, поэтому со временем ожидания рынка от президентства Трампа могут измениться, особенно на фоне продолжительно жесткой ДКП", - объясняет Никита Степанов из ФГ "Финам". ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК В лидерах роста стоимости – акции "Юнипро" (+5,37%), "Роснефти" (+2,22%), "Совкомфлота" (+2,22%), префы "Башнефти" (+2,14%), обыкновенные акции "Вуш холдинга" (+2,1%), "Фармасинтеза" (+2,05%). В лидерах снижения стоимости акции "Полюса" (-2,74%), "СПБ Биржи" (-2,63%), расписки Ozon (-2,28%), акции "Русала" (-2,23%), ДВМП (-2,14%), "Сегежи" (-2,02%). ПРОГНОЗЫ "Индекс Мосбиржи приближался к круглому уровню 2800 пунктов, от которого произошел коррекционный откат. Если рубль вернется к ослаблению, а нефтяные цены хотя бы останутся недалеко от текущих уровней, фондовый индикатор способен предпринять еще одну попытку пробоя уровня 2800 пунктов", - говорит Бабин из "БКС Мир инвестиций". Степанов из ФГ "Финам" ожидает закрытия российского рынка в "зеленой зоне".

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российский рынок акций, биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс