Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций продолжает уверенно расти - 11.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241111/rynok-852738647.html
Российский рынок акций продолжает уверенно расти
Российский рынок акций продолжает уверенно расти - 11.11.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций продолжает уверенно расти
Российский рынок акций отходит от дневных максимумов, но продолжает уверенно расти в понедельник днем, следует из данных торгов. | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T15:59+0300
2024-11-11T15:59+0300
экономика
российский рынок акций
биржевые торги
индекс мосбиржи
индекс ртс
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/60/841356093_0:49:2400:1399_1920x0_80_0_0_31d9e80d2470a54e1e583c852b8c1447.jpg
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций отходит от дневных максимумов, но продолжает уверенно расти в понедельник днем, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 15.42 мск поднимался на 1,45%, до 2 774,26 пункта. Январский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 1,67%, до 72,46 доллара за баррель. "Российский рынок акций вновь открылся вверх, отыгрывая рост пятничной вечерней сессии. Индекс Мосбиржи обновил максимум с середины октября, но развить восходящее движение не сумел. В середине торгов наши фондовые индикаторы стали умеренно сдавать позиции, однако пока остаются в хорошем плюсе", - рассказал Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Давление на индекс Мосбиржи оказывает укрепление рубля, к тому же нефтяные цены в начале российской сессии возобновили активное снижение и переписали минимум с конца прошлого месяца, отмечает эксперт. "Российский рынок начал неделю с продолжения подъема прошлой недели, основная причина которого в ожиданиях улучшения геополитической обстановки с приходом Трампа (на пост президента США - ред.). Важно отметить, что не стоит ожидать снятия санкций, по крайней мере в ближайшее время, поэтому со временем ожидания рынка от президентства Трампа могут измениться, особенно на фоне продолжительно жесткой ДКП", - объясняет Никита Степанов из ФГ "Финам". ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК В лидерах роста стоимости – акции "Юнипро" (+5,37%), "Роснефти" (+2,22%), "Совкомфлота" (+2,22%), префы "Башнефти" (+2,14%), обыкновенные акции "Вуш холдинга" (+2,1%), "Фармасинтеза" (+2,05%). В лидерах снижения стоимости акции "Полюса" (-2,74%), "СПБ Биржи" (-2,63%), расписки Ozon (-2,28%), акции "Русала" (-2,23%), ДВМП (-2,14%), "Сегежи" (-2,02%). ПРОГНОЗЫ "Индекс Мосбиржи приближался к круглому уровню 2800 пунктов, от которого произошел коррекционный откат. Если рубль вернется к ослаблению, а нефтяные цены хотя бы останутся недалеко от текущих уровней, фондовый индикатор способен предпринять еще одну попытку пробоя уровня 2800 пунктов", - говорит Бабин из "БКС Мир инвестиций". Степанов из ФГ "Финам" ожидает закрытия российского рынка в "зеленой зоне".
https://1prime.ru/20241111/benzin-852735705.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/60/841356093_143:0:2276:1600_1920x0_80_0_0_b0213ea6c66924f9dd6e3c6ebd194197.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
российский рынок акций, биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, российский рынок акций, биржевые торги, индекс Мосбиржи, индекс РТС
15:59 11.11.2024
 
Российский рынок акций продолжает уверенно расти

Российский рынок акций по индексу Мосбиржи растет на 1,45%

© Unsplash/Austin DistelДивидендная отсечка
Дивидендная отсечка
© Unsplash/Austin Distel
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций отходит от дневных максимумов, но продолжает уверенно расти в понедельник днем, следует из данных торгов.
Индекс Мосбиржи к 15.42 мск поднимался на 1,45%, до 2 774,26 пункта.
Январский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 1,67%, до 72,46 доллара за баррель.
"Российский рынок акций вновь открылся вверх, отыгрывая рост пятничной вечерней сессии. Индекс Мосбиржи обновил максимум с середины октября, но развить восходящее движение не сумел. В середине торгов наши фондовые индикаторы стали умеренно сдавать позиции, однако пока остаются в хорошем плюсе", - рассказал Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Давление на индекс Мосбиржи оказывает укрепление рубля, к тому же нефтяные цены в начале российской сессии возобновили активное снижение и переписали минимум с конца прошлого месяца, отмечает эксперт.
"Российский рынок начал неделю с продолжения подъема прошлой недели, основная причина которого в ожиданиях улучшения геополитической обстановки с приходом Трампа (на пост президента США - ред.). Важно отметить, что не стоит ожидать снятия санкций, по крайней мере в ближайшее время, поэтому со временем ожидания рынка от президентства Трампа могут измениться, особенно на фоне продолжительно жесткой ДКП", - объясняет Никита Степанов из ФГ "Финам".

ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК

В лидерах роста стоимости – акции "Юнипро" (+5,37%), "Роснефти" (+2,22%), "Совкомфлота" (+2,22%), префы "Башнефти" (+2,14%), обыкновенные акции "Вуш холдинга" (+2,1%), "Фармасинтеза" (+2,05%).
В лидерах снижения стоимости акции "Полюса" (-2,74%), "СПБ Биржи" (-2,63%), расписки Ozon (-2,28%), акции "Русала" (-2,23%), ДВМП (-2,14%), "Сегежи" (-2,02%).

ПРОГНОЗЫ

"Индекс Мосбиржи приближался к круглому уровню 2800 пунктов, от которого произошел коррекционный откат. Если рубль вернется к ослаблению, а нефтяные цены хотя бы останутся недалеко от текущих уровней, фондовый индикатор способен предпринять еще одну попытку пробоя уровня 2800 пунктов", - говорит Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Степанов из ФГ "Финам" ожидает закрытия российского рынка в "зеленой зоне".
Девушка заправляет автомобиль на заправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
Биржевая цена бензина Аи-92 в РФ поднялась выше 60 тысяч рублей за тонну
14:35
 
Экономикароссийский рынок акцийбиржевые торгииндекс Мосбиржииндекс РТС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала