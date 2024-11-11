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Российский рынок акций продолжает уверенно расти
Российский рынок акций продолжает уверенно расти - 11.11.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций продолжает уверенно расти
Российский рынок акций отходит от дневных максимумов, но продолжает уверенно расти в понедельник днем, следует из данных торгов. | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T15:59+0300
2024-11-11T15:59+0300
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций отходит от дневных максимумов, но продолжает уверенно расти в понедельник днем, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 15.42 мск поднимался на 1,45%, до 2 774,26 пункта. Январский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 1,67%, до 72,46 доллара за баррель. "Российский рынок акций вновь открылся вверх, отыгрывая рост пятничной вечерней сессии. Индекс Мосбиржи обновил максимум с середины октября, но развить восходящее движение не сумел. В середине торгов наши фондовые индикаторы стали умеренно сдавать позиции, однако пока остаются в хорошем плюсе", - рассказал Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Давление на индекс Мосбиржи оказывает укрепление рубля, к тому же нефтяные цены в начале российской сессии возобновили активное снижение и переписали минимум с конца прошлого месяца, отмечает эксперт. "Российский рынок начал неделю с продолжения подъема прошлой недели, основная причина которого в ожиданиях улучшения геополитической обстановки с приходом Трампа (на пост президента США - ред.). Важно отметить, что не стоит ожидать снятия санкций, по крайней мере в ближайшее время, поэтому со временем ожидания рынка от президентства Трампа могут измениться, особенно на фоне продолжительно жесткой ДКП", - объясняет Никита Степанов из ФГ "Финам". ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК В лидерах роста стоимости – акции "Юнипро" (+5,37%), "Роснефти" (+2,22%), "Совкомфлота" (+2,22%), префы "Башнефти" (+2,14%), обыкновенные акции "Вуш холдинга" (+2,1%), "Фармасинтеза" (+2,05%). В лидерах снижения стоимости акции "Полюса" (-2,74%), "СПБ Биржи" (-2,63%), расписки Ozon (-2,28%), акции "Русала" (-2,23%), ДВМП (-2,14%), "Сегежи" (-2,02%). ПРОГНОЗЫ "Индекс Мосбиржи приближался к круглому уровню 2800 пунктов, от которого произошел коррекционный откат. Если рубль вернется к ослаблению, а нефтяные цены хотя бы останутся недалеко от текущих уровней, фондовый индикатор способен предпринять еще одну попытку пробоя уровня 2800 пунктов", - говорит Бабин из "БКС Мир инвестиций". Степанов из ФГ "Финам" ожидает закрытия российского рынка в "зеленой зоне".
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российский рынок акций, биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, российский рынок акций, биржевые торги, индекс Мосбиржи, индекс РТС
Российский рынок акций продолжает уверенно расти
Российский рынок акций по индексу Мосбиржи растет на 1,45%
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций отходит от дневных максимумов, но продолжает уверенно расти в понедельник днем, следует из данных торгов.
Индекс Мосбиржи к 15.42 мск поднимался на 1,45%, до 2 774,26 пункта.
Январский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 1,67%, до 72,46 доллара за баррель.
"Российский рынок акций вновь открылся вверх, отыгрывая рост пятничной вечерней сессии. Индекс Мосбиржи обновил максимум с середины октября, но развить восходящее движение не сумел. В середине торгов наши фондовые индикаторы стали умеренно сдавать позиции, однако пока остаются в хорошем плюсе", - рассказал Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Давление на индекс Мосбиржи оказывает укрепление рубля, к тому же нефтяные цены в начале российской сессии возобновили активное снижение и переписали минимум с конца прошлого месяца, отмечает эксперт.
"Российский рынок начал неделю с продолжения подъема прошлой недели, основная причина которого в ожиданиях улучшения геополитической обстановки с приходом Трампа (на пост президента США - ред.). Важно отметить, что не стоит ожидать снятия санкций, по крайней мере в ближайшее время, поэтому со временем ожидания рынка от президентства Трампа могут измениться, особенно на фоне продолжительно жесткой ДКП", - объясняет Никита Степанов из ФГ "Финам".
ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА КОТИРОВОК
В лидерах роста стоимости – акции "Юнипро" (+5,37%), "Роснефти" (+2,22%), "Совкомфлота" (+2,22%), префы "Башнефти" (+2,14%), обыкновенные акции "Вуш холдинга" (+2,1%), "Фармасинтеза" (+2,05%).
В лидерах снижения стоимости акции "Полюса" (-2,74%), "СПБ Биржи" (-2,63%), расписки Ozon (-2,28%), акции "Русала" (-2,23%), ДВМП (-2,14%), "Сегежи" (-2,02%).
"Индекс Мосбиржи приближался к круглому уровню 2800 пунктов, от которого произошел коррекционный откат. Если рубль вернется к ослаблению, а нефтяные цены хотя бы останутся недалеко от текущих уровней, фондовый индикатор способен предпринять еще одну попытку пробоя уровня 2800 пунктов", - говорит Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Степанов из ФГ "Финам" ожидает закрытия российского рынка в "зеленой зоне".
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