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Российский рынок акций вырос за основную сессию на 1,86%

Российский рынок акций вырос за основную сессию на 1,86% - 11.11.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций вырос за основную сессию на 1,86%

Российский рынок акций в основную торговую сессию поднялся на 1,86%, следует из данных Московской биржи. | 11.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-11T19:06+0300

2024-11-11T19:06+0300

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию поднялся на 1,86%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,86%, до 2785,31 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 2,29%, до 950,24 пункта, долларовый РТС – на 1,73%, до 895,75 пункта.

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