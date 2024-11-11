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Российский рынок акций вырос за основную сессию на 1,86%
Российский рынок акций вырос за основную сессию на 1,86% - 11.11.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций вырос за основную сессию на 1,86%
Российский рынок акций в основную торговую сессию поднялся на 1,86%, следует из данных Московской биржи. | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T19:06+0300
2024-11-11T19:06+0300
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию поднялся на 1,86%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,86%, до 2785,31 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 2,29%, до 950,24 пункта, долларовый РТС – на 1,73%, до 895,75 пункта.
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биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс, российский рынок акций
Экономика, биржевые торги, индекс Мосбиржи, индекс РТС, российский рынок акций
Российский рынок акций вырос за основную сессию на 1,86%
Российский рынок акций по индексу Мосбиржи вырос за основную сессию на 1,86%
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию поднялся на 1,86%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,86%, до 2785,31 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 2,29%, до 950,24 пункта, долларовый РТС – на 1,73%, до 895,75 пункта.
Цена нефти Brent опустилась ниже 72 долларов за баррель