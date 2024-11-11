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Российский рынок акций вырос седьмую сессию подряд
Российский рынок акций вырос седьмую сессию подряд - 11.11.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций вырос седьмую сессию подряд
Российский рынок акций по итогам торгов понедельника вырос седьмую сессию подряд, подобравшись вплотную к психологическому уровню 2800 пунктов по индексу... | 11.11.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам торгов понедельника вырос седьмую сессию подряд, подобравшись вплотную к психологическому уровню 2800 пунктов по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,86%, до 2785,31 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 2,29%, до 950,24 пункта, долларовый РТС – на 1,73%, до 895,75 пункта. В ходе торгов индекс Мосбиржи максимально повышался до 2797,94 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. РЫНОК ПРОДОЛЖИЛ ПРИБАВЛЯТЬ Российский рынок акций в понедельник продолжил развивать повышательную тенденцию и приблизился к психологически значимому уровню 2800 пунктов по индексу Мосбиржи. "Подъем котировок подпитывается ожиданиями снижения напряженности на геополитическом контуре и, как следствие, санкционного давления после смены президента в США", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже выросли бумаги "Юнипро" (+6,8%), "Северстали" (+4,5%), "Совкомфлота" (+4,2%), "Мосбиржи" (+3,6%). Упали бумаги Ozon (-1,5%), "Позитива" (-1%), "Полюса" (-3,1%), "Лукойла" (-2%). Стоимость нефти к 19.41 мск падала на 2,8% до 71,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,5% до 105,6 пункта. ПРОГНОЗЫ Принципиально значимых локальных событий на вторник не запланировано, но даже в отсутствии явных драйверов индекс может продолжить двигаться к 2800 пунктам по индексу Мосбиржи, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Российский рынок акций находится немногим ниже 2800 пунктов по индексу Мосбиржи с потенциалом развития роста к октябрьскому пику 2838 пунктов, рассчитывает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Покупки идут по широкому спектру акций и могут быть обеспечены в том числе надеждами на активизацию мирных переговоров по Украине после прихода к власти Трампа", - добавляет она.
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биржевые торги, российский рынок акций, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, биржевые торги, российский рынок акций, индекс Мосбиржи, индекс РТС
Российский рынок акций вырос седьмую сессию подряд
Российский рынок акций вырос седьмую сессию подряд и подобрался к 2800 пунктам
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам торгов понедельника вырос седьмую сессию подряд, подобравшись вплотную к психологическому уровню 2800 пунктов по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,86%, до 2785,31 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 2,29%, до 950,24 пункта, долларовый РТС – на 1,73%, до 895,75 пункта. В ходе торгов индекс Мосбиржи максимально повышался до 2797,94 пункта.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса.
РЫНОК ПРОДОЛЖИЛ ПРИБАВЛЯТЬ
Российский рынок акций в понедельник продолжил развивать повышательную тенденцию и приблизился к психологически значимому уровню 2800 пунктов по индексу Мосбиржи.
"Подъем котировок подпитывается ожиданиями снижения напряженности на геополитическом контуре и, как следствие, санкционного давления после смены президента в США", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
В частности, на Мосбирже выросли бумаги "Юнипро" (+6,8%), "Северстали" (+4,5%), "Совкомфлота" (+4,2%), "Мосбиржи" (+3,6%). Упали бумаги Ozon (-1,5%), "Позитива" (-1%), "Полюса" (-3,1%), "Лукойла" (-2%).
Стоимость нефти к 19.41 мск падала на 2,8% до 71,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,5% до 105,6 пункта.
Принципиально значимых локальных событий на вторник не запланировано, но даже в отсутствии явных драйверов индекс может продолжить двигаться к 2800 пунктам по индексу Мосбиржи, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
Российский рынок акций находится немногим ниже 2800 пунктов по индексу Мосбиржи с потенциалом развития роста к октябрьскому пику 2838 пунктов, рассчитывает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
"Покупки идут по широкому спектру акций и могут быть обеспечены в том числе надеждами на активизацию мирных переговоров по Украине после прихода к власти Трампа", - добавляет она.
Юань завершил торги на Мосбирже снижением