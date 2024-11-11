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Российский рынок акций вырос седьмую сессию подряд

Российский рынок акций вырос седьмую сессию подряд - 11.11.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций вырос седьмую сессию подряд

Российский рынок акций по итогам торгов понедельника вырос седьмую сессию подряд, подобравшись вплотную к психологическому уровню 2800 пунктов по индексу... | 11.11.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам торгов понедельника вырос седьмую сессию подряд, подобравшись вплотную к психологическому уровню 2800 пунктов по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,86%, до 2785,31 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 2,29%, до 950,24 пункта, долларовый РТС – на 1,73%, до 895,75 пункта. В ходе торгов индекс Мосбиржи максимально повышался до 2797,94 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. РЫНОК ПРОДОЛЖИЛ ПРИБАВЛЯТЬ Российский рынок акций в понедельник продолжил развивать повышательную тенденцию и приблизился к психологически значимому уровню 2800 пунктов по индексу Мосбиржи. "Подъем котировок подпитывается ожиданиями снижения напряженности на геополитическом контуре и, как следствие, санкционного давления после смены президента в США", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В частности, на Мосбирже выросли бумаги "Юнипро" (+6,8%), "Северстали" (+4,5%), "Совкомфлота" (+4,2%), "Мосбиржи" (+3,6%). Упали бумаги Ozon (-1,5%), "Позитива" (-1%), "Полюса" (-3,1%), "Лукойла" (-2%). Стоимость нефти к 19.41 мск падала на 2,8% до 71,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,5% до 105,6 пункта. ПРОГНОЗЫ Принципиально значимых локальных событий на вторник не запланировано, но даже в отсутствии явных драйверов индекс может продолжить двигаться к 2800 пунктам по индексу Мосбиржи, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Российский рынок акций находится немногим ниже 2800 пунктов по индексу Мосбиржи с потенциалом развития роста к октябрьскому пику 2838 пунктов, рассчитывает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Покупки идут по широкому спектру акций и могут быть обеспечены в том числе надеждами на активизацию мирных переговоров по Украине после прихода к власти Трампа", - добавляет она.

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биржевые торги, российский рынок акций, индекс мосбиржи, индекс ртс