https://1prime.ru/20241111/sammit-852732683.html

Стали известны сроки проведения третьего саммита Россия-Африка

Стали известны сроки проведения третьего саммита Россия-Африка - 11.11.2024, ПРАЙМ

Стали известны сроки проведения третьего саммита Россия-Африка

Участники первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка заявили о проведении третьего саммита Россия-Африка в 2026 году. | 11.11.2024, ПРАЙМ

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политика

россия

африка

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Участники первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка заявили о проведении третьего саммита Россия-Африка в 2026 году.В заявлении участники выразили приверженность к дальнейшему сотрудничеству и успешному проведению саммита.В министерской конференции участвовали министры иностранных дел России, африканских государств, руководство Комиссии и исполнительные органы Африканского союза, а также представители ведущих африканских интеграционных объединений.

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африка

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россия, африка