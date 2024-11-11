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Стали известны сроки проведения третьего саммита Россия-Африка - 11.11.2024, ПРАЙМ
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Стали известны сроки проведения третьего саммита Россия-Африка
Стали известны сроки проведения третьего саммита Россия-Африка - 11.11.2024, ПРАЙМ
Стали известны сроки проведения третьего саммита Россия-Африка
Участники первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка заявили о проведении третьего саммита Россия-Африка в 2026 году. | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T13:44+0300
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политика
россия
африка
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Участники первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка заявили о проведении третьего саммита Россия-Африка в 2026 году.В заявлении участники выразили приверженность к дальнейшему сотрудничеству и успешному проведению саммита.В министерской конференции участвовали министры иностранных дел России, африканских государств, руководство Комиссии и исполнительные органы Африканского союза, а также представители ведущих африканских интеграционных объединений.
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африка
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россия, африка
Политика, РОССИЯ, АФРИКА
13:44 11.11.2024
 
Стали известны сроки проведения третьего саммита Россия-Африка

Форум партнерства Россия-Африка: третий саммит Россия-Африка пройдет в 2026 году

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаги участников саммита "Россия - Африка"
Флаги участников саммита Россия - Африка - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Участники первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка заявили о проведении третьего саммита Россия-Африка в 2026 году.
В заявлении участники выразили приверженность к дальнейшему сотрудничеству и успешному проведению саммита.
В министерской конференции участвовали министры иностранных дел России, африканских государств, руководство Комиссии и исполнительные органы Африканского союза, а также представители ведущих африканских интеграционных объединений.
Россия -Африка. Первое пленарное заседание министерской конференции - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2024
На министерском форуме "Россия — Африка" приняли совместное заявление
Вчера, 18:06
 
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