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Сбербанк увеличил объем чистой прибыли по РСБУ
Сбербанк увеличил объем чистой прибыли по РСБУ - 11.11.2024, ПРАЙМ
Сбербанк увеличил объем чистой прибыли по РСБУ
Сбербанк за январь-октябрь заработал чистую прибыль по РСБУ в 1,3 триллиона рублей, что на 5,2% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщил... | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T10:02+0300
2024-11-11T10:02+0300
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отчетность по рсбу
прибыль
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк за январь-октябрь заработал чистую прибыль по РСБУ в 1,3 триллиона рублей, что на 5,2% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщил банк."Чистая прибыль "Сбера" за 10 месяцев 2024 выросла на 5,2% год к году, до 1 327,5 миллиарда рублей при рентабельности капитала в 23,9%", - говорится в сообщении банка.
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россия, сбербанк, отчетность по рсбу, прибыль
Экономика, РОССИЯ, Сбербанк, отчетность по РСБУ, прибыль
Сбербанк увеличил объем чистой прибыли по РСБУ
"Сбер" в январе-октябре заработал чистую прибыль по РСБУ в 1,3 трлн рублей
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк за январь-октябрь заработал чистую прибыль по РСБУ в 1,3 триллиона рублей, что на 5,2% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщил банк.
"Чистая прибыль "Сбера" за 10 месяцев 2024 выросла на 5,2% год к году, до 1 327,5 миллиарда рублей при рентабельности капитала в 23,9%", - говорится в сообщении банка.
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