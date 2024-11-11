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Сбербанк увеличил объем чистой прибыли по РСБУ

Сбербанк увеличил объем чистой прибыли по РСБУ - 11.11.2024, ПРАЙМ

Сбербанк увеличил объем чистой прибыли по РСБУ

Сбербанк за январь-октябрь заработал чистую прибыль по РСБУ в 1,3 триллиона рублей, что на 5,2% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщил... | 11.11.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк за январь-октябрь заработал чистую прибыль по РСБУ в 1,3 триллиона рублей, что на 5,2% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщил банк."Чистая прибыль "Сбера" за 10 месяцев 2024 выросла на 5,2% год к году, до 1 327,5 миллиарда рублей при рентабельности капитала в 23,9%", - говорится в сообщении банка.

https://1prime.ru/20241031/sberbank-852526842.html

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россия, сбербанк, отчетность по рсбу, прибыль