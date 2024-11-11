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Сбербанк сократил портфель потребительских кредитов

Сбербанк сократил портфель потребительских кредитов - 11.11.2024, ПРАЙМ

Сбербанк сократил портфель потребительских кредитов

Сбербанк за октябрь сократил портфель потребительских кредитов на 1,5%, на начало ноября он составил 4,1 триллиона рублей, говорится в сообщении банка по... | 11.11.2024, ПРАЙМ

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экономика

россия

сбербанк

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк за октябрь сократил портфель потребительских кредитов на 1,5%, на начало ноября он составил 4,1 триллиона рублей, говорится в сообщении банка по финансовым результатам по РСБУ за 10 месяцев текущего года. "Снижение кредитного портфеля на 1,5% в октябре стало следствием высоких ставок в экономике и регуляторных ограничений потребительского кредитования. Выдачи в октябре составили 131 миллиард рублей", - сообщается в пресс-релизе. При этом с начала года портфель потребительских кредитов показал рост на 6,2%. Объем выдачи жилищных кредитов за месяц вырос на 0,9% на фоне получения дополнительных лимитов на семейную ипотеку, всего в октябре было выдано 206 миллиардов рублей ипотечных кредитов. С начала года портфель ипотеки вырос на 7,7%, составив 10,9 триллиона рублей. Портфель кредитных карт прибавил 2,7% за месяц (+37,7% с начала года) и достиг 2,2 триллиона рублей. В целом розничный кредитный портфель Сбербанка вырос на 0,8% за октябрь и на 11,9% с начала года - до 17,4 триллиона рублей. Частным клиентам в октябре было выдано 405 миллиардов рублей кредитов. "В связи с ростом ключевой ставки сохранился тренд на замедление кредитования частных клиентов: выдачи снизились на 16% по отношению к сентябрю", - прокомментировал глава банка Герман Греф, слова которого приводятся в сообщении. В части корпоративного кредитования спрос оставался достаточно высоким, кредитный портфель вырос за октябрь на 2,7% в реальном выражении, до 27,5 триллиона рублей, преимущественно за счет финансирования крупнейшего бизнеса с высоким кредитным качеством.

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россия, сбербанк