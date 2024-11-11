https://1prime.ru/20241111/shantazh-852723983.html
"Обычные методы": в ФСБ рассказали о попытке шантажа российского летчика
"Обычные методы": в ФСБ рассказали о попытке шантажа российского летчика - 11.11.2024, ПРАЙМ
"Обычные методы": в ФСБ рассказали о попытке шантажа российского летчика
Украинские спецслужбы зазывали семью российского летчика на Украину, чтобы взять ее в плен и шантажировать мужчину, требуя угнать вертолет радиоэлектронной... | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T09:49+0300
2024-11-11T09:49+0300
2024-11-11T09:50+0300
шантаж
украина
фсб
вертолеты "ми"
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Украинские спецслужбы зазывали семью российского летчика на Украину, чтобы взять ее в плен и шантажировать мужчину, требуя угнать вертолет радиоэлектронной борьбы ВКС РФ, рассказали в сюжете телеканала "Россия 24" со ссылкой на данные ФСБ России. "Когда ГУРовец узнал телефон жены пилота, убеждал ее выехать из страны раньше мужа, еще до угона вертолета. Это обычные методы украинской разведки, чтобы потом шантажировать, взяв семью пилота в заложники", - подчеркнул корреспондент. Ранее ФСБ рассказала о пресечении операции украинских спецслужб по угону вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС РФ. Сообщается, что благодаря действиям контрразведчиков, российская сторона сорвала операцию Киева и получила данные, позволившие провести эффективные удары по украинским ПВО и военным позициям.
https://1prime.ru/20241111/vertolet-852723623.html
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шантаж, украина, фсб, вертолеты "ми"
Шантаж, УКРАИНА, ФСБ, вертолеты "Ми"
"Обычные методы": в ФСБ рассказали о попытке шантажа российского летчика
ФСБ: Киев с целью шантажа зазывал семью российского летчика перед попыткой угона вертолета
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Украинские спецслужбы зазывали семью российского летчика на Украину, чтобы взять ее в плен и шантажировать мужчину, требуя угнать вертолет радиоэлектронной борьбы ВКС РФ, рассказали в сюжете телеканала "Россия 24" со ссылкой на данные ФСБ России.
"Когда ГУРовец узнал телефон жены пилота, убеждал ее выехать из страны раньше мужа, еще до угона вертолета. Это обычные методы украинской разведки, чтобы потом шантажировать, взяв семью пилота в заложники", - подчеркнул корреспондент.
Ранее ФСБ рассказала о пресечении операции украинских спецслужб по угону вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС РФ. Сообщается, что благодаря действиям контрразведчиков, российская сторона сорвала операцию Киева и получила данные, позволившие провести эффективные удары по украинским ПВО и военным позициям.
"Попались на крючок". ФСБ назвала детали срыва плана Киева угнать вертолет