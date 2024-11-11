https://1prime.ru/20241111/shkola-852735145.html

Школа для будущих транспортников в Красноярске приняла первых учеников

Школа для будущих транспортников в Красноярске приняла первых учеников - 11.11.2024, ПРАЙМ

Школа для будущих транспортников в Красноярске приняла первых учеников

Новая школа № 161 в Красноярске приняла первых учеников – их будут ориентировать на профессии, связанные с транспортным комплексом региона, сообщается на сайте... | 11.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-11T16:07+0300

2024-11-11T16:07+0300

2024-11-11T16:07+0300

красноярский край

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МОСКВА, 11 ноя – ПРАЙМ. Новая школа № 161 в Красноярске приняла первых учеников – их будут ориентировать на профессии, связанные с транспортным комплексом региона, сообщается на сайте краевой администрации."Мы будем развивать интерес у детей к тем профессиям, которые связаны со строительством метротрамвая и его обслуживанием. У нас уже заключены партнёрские соглашения с Красноярской железной дорогой и дирекцией по строительству Красноярского метротрамвая", - сказал директор школы №161 Дмитрий Чеменев.Строительство школы началось в 2022 году в рамках нацпроекта "Образование". Она рассчитана на 1280 учеников. Вторую четверть здесь начали 517 школьников, заниматься с которыми будут 22 педагога. Приоритет будет отдан техническим специальностям, информатике, физике.Для организации учебного процесса в школе есть интерактивные доски, проекторы, ноутбуки, принтеры. Есть оснащенный современным оборудованием актовый зал на 514 мест, открылись три лингафонных кабинета, мастерские для уроков труда, просторная столовая и современный медицинский блок. Также школа оборудована всем необходимым для занятий спортом.По словам губернатора Красноярского края Михаила Котюкова, в рамках нацпроекта "Образование" в регионе построено 50 новых школ и детских садов. В ближайшие годы будет построено еще 30 новых учреждений "Строятся школы, где есть все необходимое для проведения и учебных занятий, и для работы во внеурочное время, поэтому они становятся центром притяжения для всей семьи и, конечно, центром развития наших городов и районов", - подчеркнул он.Транспортная сфера – одна из наиболее актуальных для Красноярска. В городе по поручению президента Владимира Путина полным ходом идет строительство метро. Первый этап линии протяженностью 11 км будет включать одну наземную и пять подземных станций – от улицы Высотной до улицы Молокова.

https://1prime.ru/20241004/krasnoyarsk-851997631.html

красноярский край

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красноярский край