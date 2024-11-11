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Мантуров рассказал о перспективах грузооборота России и Индии по СМП - 11.11.2024, ПРАЙМ
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Мантуров рассказал о перспективах грузооборота России и Индии по СМП
Мантуров рассказал о перспективах грузооборота России и Индии по СМП - 11.11.2024, ПРАЙМ
Мантуров рассказал о перспективах грузооборота России и Индии по СМП
Северный морской путь (СМП) к 2030 году может обеспечить до 5 миллионов тонн грузооборота между Россией и Индией, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ... | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T10:15+0300
2024-11-11T10:15+0300
экономика
россия
индия
смп
денис мантуров
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МУМБАИ, 11 ноя - ПРАЙМ. Северный морской путь (СМП) к 2030 году может обеспечить до 5 миллионов тонн грузооборота между Россией и Индией, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Нельзя не сказать о Северном морском пути. Этот маршрут, по нашим оценкам, мог бы обеспечить к 2030 году до 5 миллионов тонн грузооборота между нашими странами. И может в перспективе стать реальной альтернативой ныне существующим (прежде всего, через Суэцкий канал)", - сказал Мантуров. По его словам, экспортеры в настоящее время могут доставить товары в Индию, воспользовавшись несколькими путями. Это морской транспортный коридор из портов в Балтийском море, транспортный коридор "Север - Юг".
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россия, индия, смп, денис мантуров
Экономика, РОССИЯ, ИНДИЯ, СМП, Денис Мантуров
10:15 11.11.2024
 
Мантуров рассказал о перспективах грузооборота России и Индии по СМП

Мантуров: СМП может обеспечить до 5 млн тонн грузооборота между РФ и Индией

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МУМБАИ, 11 ноя - ПРАЙМ. Северный морской путь (СМП) к 2030 году может обеспечить до 5 миллионов тонн грузооборота между Россией и Индией, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Нельзя не сказать о Северном морском пути. Этот маршрут, по нашим оценкам, мог бы обеспечить к 2030 году до 5 миллионов тонн грузооборота между нашими странами. И может в перспективе стать реальной альтернативой ныне существующим (прежде всего, через Суэцкий канал)", - сказал Мантуров.
По его словам, экспортеры в настоящее время могут доставить товары в Индию, воспользовавшись несколькими путями. Это морской транспортный коридор из портов в Балтийском море, транспортный коридор "Север - Юг".
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ЭкономикаРОССИЯИНДИЯСМПДенис Мантуров
 
 
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