https://1prime.ru/20241111/smp-852725608.html

Мантуров рассказал о перспективах грузооборота России и Индии по СМП

Мантуров рассказал о перспективах грузооборота России и Индии по СМП - 11.11.2024, ПРАЙМ

Мантуров рассказал о перспективах грузооборота России и Индии по СМП

Северный морской путь (СМП) к 2030 году может обеспечить до 5 миллионов тонн грузооборота между Россией и Индией, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ... | 11.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-11T10:15+0300

2024-11-11T10:15+0300

2024-11-11T10:15+0300

экономика

россия

индия

смп

денис мантуров

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850159942_0:116:2858:1724_1920x0_80_0_0_9ff138279b498a9a538fddd641df00a4.jpg

МУМБАИ, 11 ноя - ПРАЙМ. Северный морской путь (СМП) к 2030 году может обеспечить до 5 миллионов тонн грузооборота между Россией и Индией, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Нельзя не сказать о Северном морском пути. Этот маршрут, по нашим оценкам, мог бы обеспечить к 2030 году до 5 миллионов тонн грузооборота между нашими странами. И может в перспективе стать реальной альтернативой ныне существующим (прежде всего, через Суэцкий канал)", - сказал Мантуров. По его словам, экспортеры в настоящее время могут доставить товары в Индию, воспользовавшись несколькими путями. Это морской транспортный коридор из портов в Балтийском море, транспортный коридор "Север - Юг".

https://1prime.ru/20241111/eksport-852724686.html

индия

смп

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, индия, смп, денис мантуров