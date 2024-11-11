https://1prime.ru/20241111/sovkombank-852731731.html
Чистая прибыль Совкомбанка по РСБУ за девять месяцев упала в 2,4 раза
Чистая прибыль Совкомбанка по РСБУ за девять месяцев упала в 2,4 раза - 11.11.2024, ПРАЙМ
Чистая прибыль Совкомбанка по РСБУ за девять месяцев упала в 2,4 раза
Чистая прибыль Совкомбанка по РСБУ за девять месяцев 2024 года составила 35,568 миллиарда рублей против 84,016 миллиарда рублей годом ранее, следует из... | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T13:05+0300
2024-11-11T13:05+0300
2024-11-11T13:05+0300
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль Совкомбанка по РСБУ за девять месяцев 2024 года составила 35,568 миллиарда рублей против 84,016 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчетности кредитной организации. Согласно отчету, процентные доходы ПАО "Совкомбанк" за январь-сентябрь 2024 года составили 388,888 миллиарда рублей против 203,309 миллиарда рублей в соответствующем периоде 2023 года. Активы банка увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27,5%, до 3,59 триллиона рублей. Средства физлиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, достигли 923,219 миллиарда рублей против 799,262 миллиарда рублей в аналогичном периоде прошлого года. Совкомбанк основан в 1990 году, головной офис банка расположен в Костроме. Группа Совкомбанка включает системно значимый банк, страховую, лизинговую, факторинговую и другие финансовые компании.
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россия, совкомбанк, рсбу
Экономика, РОССИЯ, Совкомбанк, РСБУ
Чистая прибыль Совкомбанка по РСБУ за девять месяцев упала в 2,4 раза
Чистая прибыль Совкомбанка по РСБУ за девять месяцев упала до 35,568 млрд руб
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Чистая прибыль Совкомбанка по РСБУ за девять месяцев 2024 года составила 35,568 миллиарда рублей против 84,016 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчетности кредитной организации.
Согласно отчету, процентные доходы ПАО "Совкомбанк" за январь-сентябрь 2024 года составили 388,888 миллиарда рублей против 203,309 миллиарда рублей в соответствующем периоде 2023 года.
Активы банка увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27,5%, до 3,59 триллиона рублей. Средства физлиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, достигли 923,219 миллиарда рублей против 799,262 миллиарда рублей в аналогичном периоде прошлого года.
Совкомбанк основан в 1990 году, головной офис банка расположен в Костроме. Группа Совкомбанка включает системно значимый банк, страховую, лизинговую, факторинговую и другие финансовые компании.
Совкомбанк увеличил объем размещения облигаций