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Путин поручил сохранить ставку в 2% "Дальневосточной и арктической ипотеки"

Путин поручил сохранить ставку в 2% "Дальневосточной и арктической ипотеки" - 11.11.2024, ПРАЙМ

Путин поручил сохранить ставку в 2% "Дальневосточной и арктической ипотеки"

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить сохранение процентной ставки по программе "Дальневосточная и арктическая ипотека" в размере 2% годовых до... | 11.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-11T10:31+0300

2024-11-11T10:31+0300

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владимир путин

дальневосточная ипотека

арктическая ипотека

ставка

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить сохранение процентной ставки по программе "Дальневосточная и арктическая ипотека" в размере 2% годовых до 2030 года.Перечень поручений по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума опубликован на сайте Кремля."Правительству РФ... обеспечить сохранение процентной ставки по программе "Дальневосточная и арктическая ипотека" в размере 2% годовых до 2030 года", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения поручения - 15 ноября 2024 года, ответственный за исполнение - премьер-министр России Михаил Мишустин.

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владимир путин, дальневосточная ипотека, арктическая ипотека, ставка