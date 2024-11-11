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Путин поручил сохранить ставку в 2% "Дальневосточной и арктической ипотеки" - 11.11.2024, ПРАЙМ
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Путин поручил сохранить ставку в 2% "Дальневосточной и арктической ипотеки"
Путин поручил сохранить ставку в 2% "Дальневосточной и арктической ипотеки" - 11.11.2024, ПРАЙМ
Путин поручил сохранить ставку в 2% "Дальневосточной и арктической ипотеки"
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить сохранение процентной ставки по программе "Дальневосточная и арктическая ипотека" в размере 2% годовых до... | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T10:31+0300
2024-11-11T10:33+0300
владимир путин
дальневосточная ипотека
арктическая ипотека
ставка
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить сохранение процентной ставки по программе "Дальневосточная и арктическая ипотека" в размере 2% годовых до 2030 года.Перечень поручений по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума опубликован на сайте Кремля."Правительству РФ... обеспечить сохранение процентной ставки по программе "Дальневосточная и арктическая ипотека" в размере 2% годовых до 2030 года", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения поручения - 15 ноября 2024 года, ответственный за исполнение - премьер-министр России Михаил Мишустин.
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владимир путин, дальневосточная ипотека, арктическая ипотека, ставка
Владимир Путин, Дальневосточная ипотека, арктическая ипотека, ставка
10:31 11.11.2024 (обновлено: 10:33 11.11.2024)
 
Путин поручил сохранить ставку в 2% "Дальневосточной и арктической ипотеки"

Путин поручил сохранить ставку для "Дальневосточной и арктической ипотеки" до 2030 года

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить сохранение процентной ставки по программе "Дальневосточная и арктическая ипотека" в размере 2% годовых до 2030 года.
Перечень поручений по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ... обеспечить сохранение процентной ставки по программе "Дальневосточная и арктическая ипотека" в размере 2% годовых до 2030 года", - говорится в перечне поручений.
Срок исполнения поручения - 15 ноября 2024 года, ответственный за исполнение - премьер-министр России Михаил Мишустин.
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Владимир ПутинДальневосточная ипотекаарктическая ипотекаставка
 
 
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