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ЦБ зафиксировал приостановку роста ставок по кредитным операциям населения

ЦБ зафиксировал приостановку роста ставок по кредитным операциям населения - 11.11.2024, ПРАЙМ

ЦБ зафиксировал приостановку роста ставок по кредитным операциям населения

Рост ставок по кредитным операциям населения в сентябре приостановился, средневзвешенные ставки по краткосрочным и долгосрочным кредитам снизились на 0,4 п.п.,... | 11.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-11T19:25+0300

2024-11-11T19:25+0300

2024-11-11T19:25+0300

банк россии

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Рост ставок по кредитным операциям населения в сентябре приостановился, средневзвешенные ставки по краткосрочным и долгосрочным кредитам снизились на 0,4 п.п., до 26,5% и 18,9% годовых соответственно, говорится в информационно-аналитическом материале "Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики". "Рост ставок по кредитным операциям населения в сентябре приостановился. Средневзвешенные ставки по краткосрочным и долгосрочным кредитам снизились на 0,4 п.п., до 26,5 и 18,9% годовых соответственно. В частности, корректировка долгосрочной ставки вновь обеспечена снижением средней ипотечной ставки (преимущественно из‑за смещения кредитной активности в первичный сегмент рынка)", - отмечается в материале. В условиях принятых мер в рамках макропруденциального регулирования и более тщательного отбора заемщиков рост ставок по необеспеченным потребительским кредитам, по оценке, был умеренным, отмечается там же. "Ставки по автокредитам в сентябре возросли. По оперативным данным, в октябре розничные кредитные ставки продолжили расти. Можно ожидать, что тенденция ужесточения ценовых условий в розничном сегменте кредитного рынка сохранится", - добавляется в материале.

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