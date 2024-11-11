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Песков прокомментировал динамику проведения СВО - 11.11.2024, ПРАЙМ
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Песков прокомментировал динамику проведения СВО
Песков прокомментировал динамику проведения СВО - 11.11.2024, ПРАЙМ
Песков прокомментировал динамику проведения СВО
Спецоперация будет продолжаться до достижения всех поставленных Москвой целей, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе беседы с... | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T12:17+0300
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дмитрий песков
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Спецоперация будет продолжаться до достижения всех поставленных Москвой целей, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами.Он также отметил, что динамика ее хода не будет изменена даже под влиянием наращивания поставок западного вооружения Киеву."Динамика в проведении специальной военной операции военным хорошо понятна, они хорошо понимают, что происходит", - заключил он, комментируя перспективы снятия действующим американским президентом Джо Байденом запрета на удары ракетами Storm Shadow "вглубь" России в последние месяцы своего пребывания на посте главы Белого дома.
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дмитрий песков, сво, запад
Дмитрий Песков, СВО, ЗАПАД
12:17 11.11.2024
 
Песков прокомментировал динамику проведения СВО

Песков: российская спецоперация продолжается до достижения всех целей

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Спецоперация будет продолжаться до достижения всех поставленных Москвой целей, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами.
Он также отметил, что динамика ее хода не будет изменена даже под влиянием наращивания поставок западного вооружения Киеву.
"Динамика в проведении специальной военной операции военным хорошо понятна, они хорошо понимают, что происходит", - заключил он, комментируя перспективы снятия действующим американским президентом Джо Байденом запрета на удары ракетами Storm Shadow "вглубь" России в последние месяцы своего пребывания на посте главы Белого дома.
%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
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