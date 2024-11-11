https://1prime.ru/20241111/svo-852729558.html

Песков прокомментировал динамику проведения СВО

Песков прокомментировал динамику проведения СВО - 11.11.2024, ПРАЙМ

Песков прокомментировал динамику проведения СВО

Спецоперация будет продолжаться до достижения всех поставленных Москвой целей, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе беседы с... | 11.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-11T12:17+0300

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дмитрий песков

сво

запад

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Спецоперация будет продолжаться до достижения всех поставленных Москвой целей, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами.Он также отметил, что динамика ее хода не будет изменена даже под влиянием наращивания поставок западного вооружения Киеву."Динамика в проведении специальной военной операции военным хорошо понятна, они хорошо понимают, что происходит", - заключил он, комментируя перспективы снятия действующим американским президентом Джо Байденом запрета на удары ракетами Storm Shadow "вглубь" России в последние месяцы своего пребывания на посте главы Белого дома.

https://1prime.ru/20241111/razgovor-852729248.html

запад

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дмитрий песков, сво, запад