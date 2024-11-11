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Эксперт раскрыл, какой "сюрприз" подготовили США по Украине

Эксперт раскрыл, какой "сюрприз" подготовили США по Украине - 11.11.2024, ПРАЙМ

Эксперт раскрыл, какой "сюрприз" подготовили США по Украине

Вашингтон может инициировать мирные переговоры по украинскому конфликту до конца 2024 года, считает турецкий аналитик Серхат Латифоглу. Он также отметил, что... | 11.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-11T08:36+0300

2024-11-11T08:36+0300

2024-11-11T08:55+0300

политика

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АНКАРА, 11 ноя – ПРАЙМ. Вашингтон может инициировать мирные переговоры по украинскому конфликту до конца 2024 года, считает турецкий аналитик Серхат Латифоглу. Он также отметил, что дипломатическая встреча глав государств состоится не позднее февраля следующего года. Ранее ставший новым президентом Штатов Дональд Трамп обещал, что урегулирует украинский конфликт путем мирных переговоров за максимально короткие сроки в случае своего избрания. В России считают, что проблема является слишком сложной для подобного решения. Сам Трамп неоднократно критиковал подход действующей американской администрации к конфликту, а также называл главу киевского режима Владимира Зеленского "торгашом", который только выпрашивает деньги."До конца года может быть сюрприз. Запад ведет закулисную дипломатию. Не стоит удивляться, если США предпримут инициативу по началу переговоров до конца года", - сделал прогноз аналитик.

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сша, дональд трамп