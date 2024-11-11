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СМИ: на Украине смирились с невозможностью вернуть территории - 11.11.2024, ПРАЙМ
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СМИ: на Украине смирились с невозможностью вернуть территории
СМИ: на Украине смирились с невозможностью вернуть территории - 11.11.2024, ПРАЙМ
СМИ: на Украине смирились с невозможностью вернуть территории
На Украине смирились с невозможностью вернуть освобожденные российскими войсками территории после провального контрнаступления украинской армии в 2023 году,... | 11.11.2024, ПРАЙМ
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политика
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. На Украине смирились с невозможностью вернуть освобожденные российскими войсками территории после провального контрнаступления украинской армии в 2023 году, сообщает колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион. "Белый дом, остальная часть НАТО и западные СМИ должны перестать измерять победу или поражение с точки зрения способности Украины вернуть территорию ... Украинцы давно уже совершили этот психологический сдвиг, после провального контрнаступления 2023 года", - подчеркнул автор статьи. Чемпион также отметил, что победа в конфликте для Киева "больше не вопрос возвращения всех земель, но создания безопасности, которая нужна Украине, чтобы стать экономически жизнеспособным независимым государством".
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новые регионы рф, украина, всу
Политика, новые регионы РФ, УКРАИНА, ВСУ
10:09 11.11.2024 (обновлено: 10:11 11.11.2024)
 
СМИ: на Украине смирились с невозможностью вернуть территории

Bloomberg: В Киеве смирились с передачей территорий после провала ВСУ в 2023 году

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. На Украине смирились с невозможностью вернуть освобожденные российскими войсками территории после провального контрнаступления украинской армии в 2023 году, сообщает колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион.
"Белый дом, остальная часть НАТО и западные СМИ должны перестать измерять победу или поражение с точки зрения способности Украины вернуть территорию ... Украинцы давно уже совершили этот психологический сдвиг, после провального контрнаступления 2023 года", - подчеркнул автор статьи.
Чемпион также отметил, что победа в конфликте для Киева "больше не вопрос возвращения всех земель, но создания безопасности, которая нужна Украине, чтобы стать экономически жизнеспособным независимым государством".
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