https://1prime.ru/20241111/territorii-852725453.html

СМИ: на Украине смирились с невозможностью вернуть территории

СМИ: на Украине смирились с невозможностью вернуть территории - 11.11.2024, ПРАЙМ

СМИ: на Украине смирились с невозможностью вернуть территории

На Украине смирились с невозможностью вернуть освобожденные российскими войсками территории после провального контрнаступления украинской армии в 2023 году,... | 11.11.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. На Украине смирились с невозможностью вернуть освобожденные российскими войсками территории после провального контрнаступления украинской армии в 2023 году, сообщает колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион. "Белый дом, остальная часть НАТО и западные СМИ должны перестать измерять победу или поражение с точки зрения способности Украины вернуть территорию ... Украинцы давно уже совершили этот психологический сдвиг, после провального контрнаступления 2023 года", - подчеркнул автор статьи. Чемпион также отметил, что победа в конфликте для Киева "больше не вопрос возвращения всех земель, но создания безопасности, которая нужна Украине, чтобы стать экономически жизнеспособным независимым государством".

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новые регионы рф, украина, всу