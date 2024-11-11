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В Индии предсказали рост торговли с Россией до 100 миллиардов долларов
В Индии предсказали рост торговли с Россией до 100 миллиардов долларов - 11.11.2024, ПРАЙМ
В Индии предсказали рост торговли с Россией до 100 миллиардов долларов
Рост торговли между Россией и Индией к 2030 году до 100 миллиардов долларов более чем достижим, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар. | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T08:24+0300
2024-11-11T08:24+0300
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россия
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торговля
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 ноя – ПРАЙМ. Рост торговли между Россией и Индией к 2030 году до 100 миллиардов долларов более чем достижим, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар. "Объем двусторонней торговли на сегодняшний день составляет 66 миллиардов долларов. Это делает цель достичь 100 миллиардов долларов к 2030 году более чем реалистичной", - сказал он в ходе выступления на российско-индийском бизнес-форуме в Мумбаи, приуроченном к встрече в рамках межправительственной комиссии двух стран, которая пройдет во вторник в Нью-Дели. Ранее лидеры России и Индии по итогам прошедшего в июле этого года в Москве российско-индийского саммита установили цель достичь товарооборота между двумя странами в 100 миллиардов долларов к 2030 году. В ходе выступления Джайшанкар также отметил, что с 2022 года Россия уделяет больше внимания Азии. "Россия сознательно сосредоточилась на Азии с 2022 года. Это создало гораздо больше возможностей для сотрудничества, и у нас есть долгая история прочного сближения и глубокой дружбы, позволяющая нам извлечь максимум из обоих факторов. То, что две экономики настолько взаимодополняемы, также является ключевым соображением. Партнерство между Индией, которая имеет 8-процентный темп роста на протяжении многих десятилетий, и Россией, которая является ключевым поставщиком природных ресурсов, а также крупным технологическим лидером, послужит обеим сторонам и миру", - отметил он.
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россия, индия, торговля
РОССИЯ, ИНДИЯ, Экономика, торговля
В Индии предсказали рост торговли с Россией до 100 миллиардов долларов
Джайшанкар: рост торговли между РФ и Индией к 2030 году до $100 млрд достижим
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 ноя – ПРАЙМ. Рост торговли между Россией и Индией к 2030 году до 100 миллиардов долларов более чем достижим, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.
"Объем двусторонней торговли на сегодняшний день составляет 66 миллиардов долларов. Это делает цель достичь 100 миллиардов долларов к 2030 году более чем реалистичной", - сказал он в ходе выступления на российско-индийском бизнес-форуме в Мумбаи, приуроченном к встрече в рамках межправительственной комиссии двух стран, которая пройдет во вторник в Нью-Дели.
Ранее лидеры России и Индии по итогам прошедшего в июле этого года в Москве российско-индийского саммита установили цель достичь товарооборота между двумя странами в 100 миллиардов долларов к 2030 году.
В ходе выступления Джайшанкар также отметил, что с 2022 года Россия уделяет больше внимания Азии.
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"Россия сознательно сосредоточилась на Азии с 2022 года. Это создало гораздо больше возможностей для сотрудничества, и у нас есть долгая история прочного сближения и глубокой дружбы, позволяющая нам извлечь максимум из обоих факторов. То, что две экономики настолько взаимодополняемы, также является ключевым соображением. Партнерство между Индией, которая имеет 8-процентный темп роста на протяжении многих десятилетий, и Россией, которая является ключевым поставщиком природных ресурсов, а также крупным технологическим лидером, послужит обеим сторонам и миру", - отметил он.