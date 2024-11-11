https://1prime.ru/20241111/torgovlya-852721957.html

В Индии предсказали рост торговли с Россией до 100 миллиардов долларов

В Индии предсказали рост торговли с Россией до 100 миллиардов долларов - 11.11.2024, ПРАЙМ

В Индии предсказали рост торговли с Россией до 100 миллиардов долларов

Рост торговли между Россией и Индией к 2030 году до 100 миллиардов долларов более чем достижим, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар. | 11.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-11T08:24+0300

2024-11-11T08:24+0300

2024-11-11T08:25+0300

россия

индия

экономика

торговля

https://cdnn.1prime.ru/img/84234/02/842340208_0:250:2401:1600_1920x0_80_0_0_741b24ccd156ff723c73af2f4ea38163.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 ноя – ПРАЙМ. Рост торговли между Россией и Индией к 2030 году до 100 миллиардов долларов более чем достижим, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар. "Объем двусторонней торговли на сегодняшний день составляет 66 миллиардов долларов. Это делает цель достичь 100 миллиардов долларов к 2030 году более чем реалистичной", - сказал он в ходе выступления на российско-индийском бизнес-форуме в Мумбаи, приуроченном к встрече в рамках межправительственной комиссии двух стран, которая пройдет во вторник в Нью-Дели. Ранее лидеры России и Индии по итогам прошедшего в июле этого года в Москве российско-индийского саммита установили цель достичь товарооборота между двумя странами в 100 миллиардов долларов к 2030 году. В ходе выступления Джайшанкар также отметил, что с 2022 года Россия уделяет больше внимания Азии. "Россия сознательно сосредоточилась на Азии с 2022 года. Это создало гораздо больше возможностей для сотрудничества, и у нас есть долгая история прочного сближения и глубокой дружбы, позволяющая нам извлечь максимум из обоих факторов. То, что две экономики настолько взаимодополняемы, также является ключевым соображением. Партнерство между Индией, которая имеет 8-процентный темп роста на протяжении многих десятилетий, и Россией, которая является ключевым поставщиком природных ресурсов, а также крупным технологическим лидером, послужит обеим сторонам и миру", - отметил он.

https://1prime.ru/20241111/myaso-852721649.html

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, индия, торговля