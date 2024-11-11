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Рекордные объемы. Мантуров оценил товарооборот между Россией и Индией

Рекордные объемы. Мантуров оценил товарооборот между Россией и Индией - 11.11.2024, ПРАЙМ

Рекордные объемы. Мантуров оценил товарооборот между Россией и Индией

Товарооборот между Россией и Индией в текущем году ожидается выше уровня прошлого года, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на Российско-индийском... | 11.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-11T08:52+0300

2024-11-11T08:52+0300

2024-11-11T08:52+0300

экономика

россия

индия

товарооборот

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МУМБАИ (Индия), 11 ноя - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Индией в текущем году ожидается выше уровня прошлого года, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на Российско-индийском бизнес-форуме. "Могу уверенно сказать, что деловые круги России и Индии сегодня смотрят в одном направлении. Невзирая на непростые внешние условия, демонстрируют твердый настрой на прагматизм и готовность к кооперации. Объективным показателем этого служат рекордные объемы товарооборота, на которые мы вышли в прошлом году. И есть все предпосылки уже в текущем году превзойти это достижение", — сказал он. За прошлый год Россия и Индия нарастили взаимный товарооборот в 1,8 раза — до рекордных 65 миллиардов долларов. Мантуров также отметил, что кроме количественного роста взаимной торговли важно диверсифицировать её структуру - таким образом, необходимо не только сбалансировать товарные потоки, но и увеличивать долю несырьевой, высокотехнологичной продукции.

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россия, индия, товарооборот