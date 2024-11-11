Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рекордные объемы. Мантуров оценил товарооборот между Россией и Индией - 11.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241111/tovarooborot-852722488.html
Рекордные объемы. Мантуров оценил товарооборот между Россией и Индией
Рекордные объемы. Мантуров оценил товарооборот между Россией и Индией - 11.11.2024, ПРАЙМ
Рекордные объемы. Мантуров оценил товарооборот между Россией и Индией
Товарооборот между Россией и Индией в текущем году ожидается выше уровня прошлого года, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на Российско-индийском... | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T08:52+0300
2024-11-11T08:52+0300
экономика
россия
индия
товарооборот
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850160044_0:40:3127:1799_1920x0_80_0_0_3dd70cc67ffddc1abefc200e5c4fa744.jpg
МУМБАИ (Индия), 11 ноя - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Индией в текущем году ожидается выше уровня прошлого года, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на Российско-индийском бизнес-форуме. "Могу уверенно сказать, что деловые круги России и Индии сегодня смотрят в одном направлении. Невзирая на непростые внешние условия, демонстрируют твердый настрой на прагматизм и готовность к кооперации. Объективным показателем этого служат рекордные объемы товарооборота, на которые мы вышли в прошлом году. И есть все предпосылки уже в текущем году превзойти это достижение", — сказал он. За прошлый год Россия и Индия нарастили взаимный товарооборот в 1,8 раза — до рекордных 65 миллиардов долларов. Мантуров также отметил, что кроме количественного роста взаимной торговли важно диверсифицировать её структуру - таким образом, необходимо не только сбалансировать товарные потоки, но и увеличивать долю несырьевой, высокотехнологичной продукции.
https://1prime.ru/20241111/torgovlya-852721957.html
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850160044_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_817918f6ed88a6c61ddc9859a94846c7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, индия, товарооборот
Экономика, РОССИЯ, ИНДИЯ, товарооборот
08:52 11.11.2024
 
Рекордные объемы. Мантуров оценил товарооборот между Россией и Индией

Мантуров: товарооборот между РФ и Индией по итогам 2024 года превысит показатель 2023 года

© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МУМБАИ (Индия), 11 ноя - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Индией в текущем году ожидается выше уровня прошлого года, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на Российско-индийском бизнес-форуме.
"Могу уверенно сказать, что деловые круги России и Индии сегодня смотрят в одном направлении. Невзирая на непростые внешние условия, демонстрируют твердый настрой на прагматизм и готовность к кооперации. Объективным показателем этого служат рекордные объемы товарооборота, на которые мы вышли в прошлом году. И есть все предпосылки уже в текущем году превзойти это достижение", — сказал он.
За прошлый год Россия и Индия нарастили взаимный товарооборот в 1,8 раза — до рекордных 65 миллиардов долларов.
Мантуров также отметил, что кроме количественного роста взаимной торговли важно диверсифицировать её структуру - таким образом, необходимо не только сбалансировать товарные потоки, но и увеличивать долю несырьевой, высокотехнологичной продукции.
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
В Индии предсказали рост торговли с Россией до 100 миллиардов долларов
08:24
 
ЭкономикаРОССИЯИНДИЯтоварооборот
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала