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Товарооборот Дальнего Востока России и Индии вырос на 75%

Товарооборот Дальнего Востока России и Индии вырос на 75% - 11.11.2024, ПРАЙМ

Товарооборот Дальнего Востока России и Индии вырос на 75%

Товарооборот между регионами Дальнего Востока России и Индией вырос на 75% за 8 месяцев 2024 года, сообщили в Минвостокразвития со ссылкой на замминистра... | 11.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-11T17:50+0300

2024-11-11T17:50+0300

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Товарооборот между регионами Дальнего Востока России и Индией вырос на 75% за 8 месяцев 2024 года, сообщили в Минвостокразвития со ссылкой на замминистра Виталия Алтабаева. На бизнес-форуме "Индия-Россия" в Мумбаи, организаторами которой выступили Минвостокразвития и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, Алтабаев представил экономический и инвестиционный потенциал Дальнего Востока и Арктики, отмечается в сообщении в Telegram-канале министерства. "За последние пять лет торговля Дальнего Востока с Индией выросла в два раза. Положительная динамика сохраняется. За 8 месяцев текущего года товарооборот вырос на 75%", - приводятся в сообщении слова Алтабаева. По его словам, перед Минвостокразвития стоит задача как по увеличению, так и по диверсификации показателей взаимной торговли. Он отметил, что основой сотрудничества между Дальним Востоком и Арктикой с Индией служит Программа российско-индийского сотрудничества на Дальнем Востоке и в Арктике, подписанная в ходе государственного визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию в июле 2024 года. В настоящее время, уточняется в сообщении, с участием иностранного капитала на Дальнем Востоке реализуется 100 проектов с общим объемом инвестиций 1,1 триллиона рублей.

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россия, индия, товарооборот