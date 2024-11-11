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CNN узнал о новом рычаге Трампа для давления на Зеленского - 11.11.2024, ПРАЙМ
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CNN узнал о новом рычаге Трампа для давления на Зеленского
CNN узнал о новом рычаге Трампа для давления на Зеленского - 11.11.2024, ПРАЙМ
CNN узнал о новом рычаге Трампа для давления на Зеленского
Дональд Трамп может использовать Илона Маска и его сервис Starlink в качестве рычага давления на Владимира Зеленского в вопросе урегулирования конфликта в... | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T12:00+0300
2024-11-11T12:00+0300
политика
сша
дональд трамп
украина
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Дональд Трамп может использовать Илона Маска и его сервис Starlink в качестве рычага давления на Владимира Зеленского в вопросе урегулирования конфликта в Украине, передает CNN."Поскольку Трамп поклялся закончить войну и близок с президентом РФ Владимиром Путиным, сложно не интерпретировать присутствие Маска как потенциальный рычаг давления на Зеленского, если тот откажется подчиниться будущим требованиям Трампа", - отмечается в сообщении.Кроме того, Илон Маск присутствовал при недавнем телефонном разговоре между Трампом и Зеленским, а его интернет-сервис Starlink является ключевым для украинских военных на линии фронта.Трамп также высказал мнение, что конфликт в Украине не начался бы, если бы он был президентом, и обещал урегулировать конфликт между Россией и Украиной в течение 24 часов.
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сша, дональд трамп, украина
Политика, США, Дональд Трамп, УКРАИНА
12:00 11.11.2024
 
CNN узнал о новом рычаге Трампа для давления на Зеленского

CNN: Трамп может использовать Маска и сеть Starlink для давления на Зеленского

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Дональд Трамп может использовать Илона Маска и его сервис Starlink в качестве рычага давления на Владимира Зеленского в вопросе урегулирования конфликта в Украине, передает CNN.
"Поскольку Трамп поклялся закончить войну и близок с президентом РФ Владимиром Путиным, сложно не интерпретировать присутствие Маска как потенциальный рычаг давления на Зеленского, если тот откажется подчиниться будущим требованиям Трампа", - отмечается в сообщении.
Кроме того, Илон Маск присутствовал при недавнем телефонном разговоре между Трампом и Зеленским, а его интернет-сервис Starlink является ключевым для украинских военных на линии фронта.
Трамп также высказал мнение, что конфликт в Украине не начался бы, если бы он был президентом, и обещал урегулировать конфликт между Россией и Украиной в течение 24 часов.
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ПолитикаСШАДональд ТрампУКРАИНА
 
 
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