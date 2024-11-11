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CNN узнал о новом рычаге Трампа для давления на Зеленского

CNN узнал о новом рычаге Трампа для давления на Зеленского - 11.11.2024, ПРАЙМ

CNN узнал о новом рычаге Трампа для давления на Зеленского

Дональд Трамп может использовать Илона Маска и его сервис Starlink в качестве рычага давления на Владимира Зеленского в вопросе урегулирования конфликта в... | 11.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-11T12:00+0300

2024-11-11T12:00+0300

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политика

сша

дональд трамп

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Дональд Трамп может использовать Илона Маска и его сервис Starlink в качестве рычага давления на Владимира Зеленского в вопросе урегулирования конфликта в Украине, передает CNN."Поскольку Трамп поклялся закончить войну и близок с президентом РФ Владимиром Путиным, сложно не интерпретировать присутствие Маска как потенциальный рычаг давления на Зеленского, если тот откажется подчиниться будущим требованиям Трампа", - отмечается в сообщении.Кроме того, Илон Маск присутствовал при недавнем телефонном разговоре между Трампом и Зеленским, а его интернет-сервис Starlink является ключевым для украинских военных на линии фронта.Трамп также высказал мнение, что конфликт в Украине не начался бы, если бы он был президентом, и обещал урегулировать конфликт между Россией и Украиной в течение 24 часов.

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сша, дональд трамп, украина