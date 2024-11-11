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СМИ предположили первые указы Трампа в Белом доме - 11.11.2024, ПРАЙМ
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СМИ предположили первые указы Трампа в Белом доме
СМИ предположили первые указы Трампа в Белом доме - 11.11.2024, ПРАЙМ
СМИ предположили первые указы Трампа в Белом доме
Ставший новым американским президентом Дональд Трамп может в первый же день своего президентского срока начать массовую депортацию нелегальных мигрантов, а... | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T13:01+0300
2024-11-11T13:09+0300
политика
дональд трамп
мигранты
пошлины
судьи
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Ставший новым американским президентом Дональд Трамп может в первый же день своего президентского срока начать массовую депортацию нелегальных мигрантов, а также ввести пошлины на импортные товары, особенно из Китая, сообщает агентство Associated Press. Авторы статьи подчеркнули, что ужесточение миграционной политики стало одним из главных пунктов предвыборной кампании Трампа. Так, он неоднократно критиковал подходы действующей администрации и предлагал радикальные меры для решения проблемы."Дональд Трамп заявил, что не будет диктатором - "за исключением первого дня". По его заявлениям, в первый день в Белом доме ему предстоит многое сделать. В его список входит начало массовой депортации мигрантов, откат в политике администрации (президента США Джо - прим. ред.) Байдена в сфере образования, реорганизация федерального правительства путём увольнения тысяч федеральных служащих, которые, по его мнению, тайно работают против него, и помилование людей, задержанных за их роль в беспорядках в Капитолии 6 января 2021 года...", - перечислило агентство. Издание также сообщает, что в первый же день исполнения своих полномочий Трамп может отстранить от должности спецпрокурора Джека Смита, возглавлявшего обвинение против победившего президента в деле о ненадлежащем хранении засекреченных документов. В планы нового главы Белого дома входит искоренение "глубинного государства" и лишение десятков тысяч чиновников защиты от увольнения.
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дональд трамп, мигранты, пошлины, судьи
Политика, Дональд Трамп, Мигранты, пошлины, судьи
13:01 11.11.2024 (обновлено: 13:09 11.11.2024)
 
СМИ предположили первые указы Трампа в Белом доме

Associated Press: Трамп в первый день президентства может начать массовую депортацию

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанк%Президент США Дональд Трамп
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Ставший новым американским президентом Дональд Трамп может в первый же день своего президентского срока начать массовую депортацию нелегальных мигрантов, а также ввести пошлины на импортные товары, особенно из Китая, сообщает агентство Associated Press.
Авторы статьи подчеркнули, что ужесточение миграционной политики стало одним из главных пунктов предвыборной кампании Трампа. Так, он неоднократно критиковал подходы действующей администрации и предлагал радикальные меры для решения проблемы.
"Дональд Трамп заявил, что не будет диктатором - "за исключением первого дня". По его заявлениям, в первый день в Белом доме ему предстоит многое сделать. В его список входит начало массовой депортации мигрантов, откат в политике администрации (президента США Джо - прим. ред.) Байдена в сфере образования, реорганизация федерального правительства путём увольнения тысяч федеральных служащих, которые, по его мнению, тайно работают против него, и помилование людей, задержанных за их роль в беспорядках в Капитолии 6 января 2021 года...", - перечислило агентство.
Издание также сообщает, что в первый же день исполнения своих полномочий Трамп может отстранить от должности спецпрокурора Джека Смита, возглавлявшего обвинение против победившего президента в деле о ненадлежащем хранении засекреченных документов. В планы нового главы Белого дома входит искоренение "глубинного государства" и лишение десятков тысяч чиновников защиты от увольнения.
Принц Генри, герцог Сассекский. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
СМИ: принцу Гарри грозит депортация из США после победы Дональда Трампа
12:45
 
ПолитикаДональд ТрампМигрантыпошлинысудьи
 
 
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