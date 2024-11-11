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Заботкин оценил влияние политики ЦБ на замедление инфляции
Заботкин оценил влияние политики ЦБ на замедление инфляции - 11.11.2024, ПРАЙМ
Заботкин оценил влияние политики ЦБ на замедление инфляции
В следующем году монетарная политика Центробанка гораздо больше будет способствовать замедлению инфляции, нежели влиять на перспективы экономического роста,... | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T14:13+0300
2024-11-11T14:13+0300
2024-11-11T14:28+0300
банк россии
инфляция
алексей заботкин
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. В следующем году монетарная политика Центробанка гораздо больше будет способствовать замедлению инфляции, нежели влиять на перспективы экономического роста, который продолжится, заявил журналистам зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин."Наша политика в гораздо большей степени повлияет на замедление инфляции в следующем году, чем на перспективы экономического роста. Экономический рост продолжится, в том числе за счет роста производственных возможностей экономики на основе того значительного роста инвестиций, который произошел в 2023-2024 году", - сказал он.В Банке России полагают, что инвестиции в следующем году останутся на своем рекордном уровне."И за счет этого произойдет выравнивание производственных возможностей, того объема товаров и услуг, который экономика способна произвести с уровнем предъявляемого спроса. И это, собственно говоря, и приведет к замедлению инфляции", - также пояснил Заботкин.
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инфляция, алексей заботкин
Банк России, инфляция, Алексей Заботкин
Заботкин оценил влияние политики ЦБ на замедление инфляции
Заботкин: политика ЦБ больше повлияет на замедление инфляции, чем на рост ВВП
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. В следующем году монетарная политика Центробанка гораздо больше будет способствовать замедлению инфляции, нежели влиять на перспективы экономического роста, который продолжится, заявил журналистам зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.
"Наша политика в гораздо большей степени повлияет на замедление инфляции в следующем году, чем на перспективы экономического роста. Экономический рост продолжится, в том числе за счет роста производственных возможностей экономики на основе того значительного роста инвестиций, который произошел в 2023-2024 году", - сказал он.
В Банке России полагают, что инвестиции в следующем году останутся на своем рекордном уровне.
"И за счет этого произойдет выравнивание производственных возможностей, того объема товаров и услуг, который экономика способна произвести с уровнем предъявляемого спроса. И это, собственно говоря, и приведет к замедлению инфляции", - также пояснил Заботкин.
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