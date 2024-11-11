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ЦБ хочет ограничить выдачу ипотеки на срок свыше 30 лет
ЦБ хочет ограничить выдачу ипотеки на срок свыше 30 лет - 11.11.2024, ПРАЙМ
ЦБ хочет ограничить выдачу ипотеки на срок свыше 30 лет
Банк России хочет ограничить выдачу ипотеки на срок свыше 30 лет, следует из информационно-аналитического материала регулятора. | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T18:43+0300
2024-11-11T18:43+0300
2024-11-11T18:43+0300
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Банк России хочет ограничить выдачу ипотеки на срок свыше 30 лет, следует из информационно-аналитического материала регулятора. "Также предполагается ограничить выдачу ипотечных кредитов на срок свыше 30 лет, так как за последний год доля таких кредитов в выдачах выросла с 10 до 20%. Банки увеличивают срок кредита, чтобы снизить размер среднемесячного платежа по ипотеке, но на таком длительном горизонте (30+ лет) заемщик может столкнуться со сложностями в обслуживании долга, которые банки не в состоянии оценить в момент выдачи кредита", - сообщается в материалах ЦБ РФ.
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россия, ипотека
Банк России, РОССИЯ, ипотека
ЦБ хочет ограничить выдачу ипотеки на срок свыше 30 лет
ЦБ предложил ограничить выдачу ипотечных кредитов на срок свыше 30 лет
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Банк России хочет ограничить выдачу ипотеки на срок свыше 30 лет, следует из информационно-аналитического материала регулятора.
"Также предполагается ограничить выдачу ипотечных кредитов на срок свыше 30 лет, так как за последний год доля таких кредитов в выдачах выросла с 10 до 20%. Банки увеличивают срок кредита, чтобы снизить размер среднемесячного платежа по ипотеке, но на таком длительном горизонте (30+ лет) заемщик может столкнуться со сложностями в обслуживании долга, которые банки не в состоянии оценить в момент выдачи кредита", - сообщается в материалах ЦБ РФ.
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