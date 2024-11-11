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В ЦБ назвали причины, по которым ему нужны макропруденциальные лимиты

В ЦБ назвали причины, по которым ему нужны макропруденциальные лимиты - 11.11.2024, ПРАЙМ

В ЦБ назвали причины, по которым ему нужны макропруденциальные лимиты

Банк России выделил четыре причины, по которым макропруденциальные лимиты (МПЛ) необходимы в его инструментарии, сообщается на сайте регулятора. | 11.11.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Банк России выделил четыре причины, по которым макропруденциальные лимиты (МПЛ) необходимы в его инструментарии, сообщается на сайте регулятора. Первая причина заключается в том, что высокие макропруденциальные надбавки (МПН) позволили снизить долю рискованных выдач, однако их длительное применение в ипотеке может со временем привести к накоплению избыточного макропруденциального буфера - свыше объема, необходимого для покрытия банками потерь в случае стресса. "При наличии полномочий по МПЛ Банк России ограничит долю рискованных кредитов с высоким уровнем ПДН (показателя долговой нагрузки - ред.) и LTV (lifetime value или пожизненная ценность клиента - ред.) с помощью МПЛ и снизит надбавки по таким кредитам в тех диапазонах ПДН и LTV, где сейчас они находятся на запретительном уровне", - сообщается в информационно-аналитическом материале. Второй причиной ЦБ РФ выделяет следующее: МПН неравномерно действуют на банки с большим и ограниченным запасом капитала. МПЛ будут в равной степени оказывать влияние на все банки вне зависимости от запаса капитала. Третья причина - банки, предоставляющие рискованные ипотечные кредиты с высоким уровнем ПДН и LTV, могут впоследствии их секъюритизировать, чтобы снизить требования к капиталу и налог на прибыль. "В текущих условиях банки-оригинаторы удерживают свыше половины ипотечных ценных бумаг, но даже если бы происходила полная передача ипотечных активов с баланса банка, все равно риски, связанные со стандартами кредитования, оставались бы в финансовой системе. В случае установления МПЛ предоставление рискованных кредитов будет ограничено", - отмечает регулятор. Также ЦБ подчеркивает, что позитивные результаты применения МПН в 2024 году достигнуты благодаря ужесточению условий ипотеки в целом – повышению ключевой ставки и отмене массовой льготной программы субсидирования. "В таких условиях банки сами ужесточают стандарты и выбирают наименее рискованных заемщиков. Поэтому в период снижения ключевой ставки, когда банки будут охотнее кредитовать более рискованных заемщиков, МПН могут быть менее эффективны", - поясняет Центробанк.

https://1prime.ru/20241111/portfel-852745973.html

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россия, лимиты, дкп