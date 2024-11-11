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В Масложировом союзе ожидают стабилизации цен на масличное сырье в России - 11.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В Масложировом союзе ожидают стабилизации цен на масличное сырье в России
В Масложировом союзе ожидают стабилизации цен на масличное сырье в России - 11.11.2024, ПРАЙМ
В Масложировом союзе ожидают стабилизации цен на масличное сырье в России
Цены на масличное сырье на внутреннем рынке России вскоре стабилизируются за счет растущей экспортной пошлины на подсолнечное масло и более оптимистичных... | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T19:00+0300
2024-11-11T19:00+0300
экономика
россия
масложировой союз
подсолнечное масло
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Цены на масличное сырье на внутреннем рынке России вскоре стабилизируются за счет растущей экспортной пошлины на подсолнечное масло и более оптимистичных прогнозов по итоговому сбору масличных культур в этом году, сообщили РИА Новости в Масложировом союзе. "Растущая экспортная пошлина на подсолнечное масло и повышение прогнозов урожая масличных остановят рост цен на внутреннем рынке... Цены на масличное сырье в ближайшее время стабилизируются благодаря вернувшейся экспортной пошлине на подсолнечное масло и более оптимистичным прогнозам по итоговому сбору масличных культур в этом году", - говорится в сообщении. Уточняется, что с начала сезона наблюдается рост мировых цен на подсолнечное масло, что на фоне ожидания существенного сокращения урожая как в России, так и в других странах-производителях привело к значительному подорожанию подсолнечника, стоимость которого составляет около 90% от себестоимости производства масла. Это привело к корректировке отпускных цен на внутреннем рынке, однако на внутреннем рынке от резкого увеличения мировых цен стоимость бутылки защищена экспортной пошлиной на подсолнечное масло, которая вернулась с нулевого уровня в последние 17 месяцев до 2,9 тысяч рублей в ноябре и продолжает расти, говорится в сообщении. "Помимо этого, ожидается компенсация недобора подсолнечника на Юге, рекордными показателями в Поволжье и Алтае. А с учетом того, что значительная часть перерабатывающих мощностей является "multiseed" и может переключаться на переработку одной из трех основных масличных (подсолнечник, рапс, соя), на рынок семечки окажет влияние и рекордный урожай рапса и сои, который может повысить общий урожай масличных культур до более чем 29 миллионов тонн, то есть до уровня прошлого года", - процитировали в сообщении исполнительного директора Масложирового союза Михаила Мальцева. При этом он пояснил, что за последние 3 года среднегодовые цены на подсолнечное масло на внутреннем рынке на сентябрь 2024 года снизились на 5%, в то время как только за последний год на 15% подорожала логистика, на 20% выросли зарплаты, добавились расходы от внедрения маркировки "Честный знак", увеличились расходы на упаковку, ключевая ставка ЦБ достигла 21%. "Не взирая на указанные объективные факторы, масложировые предприятия, являясь социально-ответственным бизнесом, подходят к корректировке отпускных цен с учетом ожидаемого эффекта от экспортной пошлины и повышения прогнозов урожая", - дополнил Мальцев. Согласно прогнозам союза, размер пошлины на декабрь будет около 8 тысяч рублей, а в январе уже в районе 15 тысяч рублей.
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россия, масложировой союз, подсолнечное масло
Экономика, РОССИЯ, Масложировой союз, подсолнечное масло
19:00 11.11.2024
 
В Масложировом союзе ожидают стабилизации цен на масличное сырье в России

Масложировой союз: цена масличного сырья в РФ стабилизируется в ближайшее время

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкШрот
Шрот - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Цены на масличное сырье на внутреннем рынке России вскоре стабилизируются за счет растущей экспортной пошлины на подсолнечное масло и более оптимистичных прогнозов по итоговому сбору масличных культур в этом году, сообщили РИА Новости в Масложировом союзе.
"Растущая экспортная пошлина на подсолнечное масло и повышение прогнозов урожая масличных остановят рост цен на внутреннем рынке... Цены на масличное сырье в ближайшее время стабилизируются благодаря вернувшейся экспортной пошлине на подсолнечное масло и более оптимистичным прогнозам по итоговому сбору масличных культур в этом году", - говорится в сообщении.
Уточняется, что с начала сезона наблюдается рост мировых цен на подсолнечное масло, что на фоне ожидания существенного сокращения урожая как в России, так и в других странах-производителях привело к значительному подорожанию подсолнечника, стоимость которого составляет около 90% от себестоимости производства масла. Это привело к корректировке отпускных цен на внутреннем рынке, однако на внутреннем рынке от резкого увеличения мировых цен стоимость бутылки защищена экспортной пошлиной на подсолнечное масло, которая вернулась с нулевого уровня в последние 17 месяцев до 2,9 тысяч рублей в ноябре и продолжает расти, говорится в сообщении.
"Помимо этого, ожидается компенсация недобора подсолнечника на Юге, рекордными показателями в Поволжье и Алтае. А с учетом того, что значительная часть перерабатывающих мощностей является "multiseed" и может переключаться на переработку одной из трех основных масличных (подсолнечник, рапс, соя), на рынок семечки окажет влияние и рекордный урожай рапса и сои, который может повысить общий урожай масличных культур до более чем 29 миллионов тонн, то есть до уровня прошлого года", - процитировали в сообщении исполнительного директора Масложирового союза Михаила Мальцева.
При этом он пояснил, что за последние 3 года среднегодовые цены на подсолнечное масло на внутреннем рынке на сентябрь 2024 года снизились на 5%, в то время как только за последний год на 15% подорожала логистика, на 20% выросли зарплаты, добавились расходы от внедрения маркировки "Честный знак", увеличились расходы на упаковку, ключевая ставка ЦБ достигла 21%.
"Не взирая на указанные объективные факторы, масложировые предприятия, являясь социально-ответственным бизнесом, подходят к корректировке отпускных цен с учетом ожидаемого эффекта от экспортной пошлины и повышения прогнозов урожая", - дополнил Мальцев. Согласно прогнозам союза, размер пошлины на декабрь будет около 8 тысяч рублей, а в январе уже в районе 15 тысяч рублей.
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