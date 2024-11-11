https://1prime.ru/20241111/turtsiya-852732277.html

Источник сообщил о готовности Анкары к переговорам по Украине

Источник сообщил о готовности Анкары к переговорам по Украине - 11.11.2024, ПРАЙМ

Источник сообщил о готовности Анкары к переговорам по Украине

Официальная Анкара ожидает, что новая администрация США инициирует переговоры для урегулирования конфликта на Украине, сообщил в беседе с агентством РИА Новости | 11.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-11T13:22+0300

2024-11-11T13:22+0300

2024-11-11T13:22+0300

политика

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АНКАРА, 11 ноя - ПРАЙМ. Официальная Анкара ожидает, что новая администрация США инициирует переговоры для урегулирования конфликта на Украине, сообщил в беседе с агентством РИА Новости дипломатический источник."Рассчитываем, что (при новой администрации США – ред.) будет инициирован и поддержан процесс, при котором стороны сядут за стол переговоров. Как уже заявлял господин президент (Тайип Эрдоган) главная задача сейчас добиться устойчивого прекращения огня, в мирном процессе не будет проигравшей стороны", - отметил источник.Собеседник агентства также добавил, что Турция готова к посредничеству в переговорном процессе по Украине, но пока не получила от Запада сигналов на этот счет.Ранее в июне президент России Владимир Путин предложил инициативы для мирного урегулирования конфликта в Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск и отказ от намерений вступить в НАТО.

https://1prime.ru/20241101/lavrov-852538227.html

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турция, сша, украина