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Источник сообщил о готовности Анкары к переговорам по Украине - 11.11.2024, ПРАЙМ
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Источник сообщил о готовности Анкары к переговорам по Украине
Источник сообщил о готовности Анкары к переговорам по Украине - 11.11.2024, ПРАЙМ
Источник сообщил о готовности Анкары к переговорам по Украине
Официальная Анкара ожидает, что новая администрация США инициирует переговоры для урегулирования конфликта на Украине, сообщил в беседе с агентством РИА Новости | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T13:22+0300
2024-11-11T13:22+0300
политика
турция
сша
украина
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АНКАРА, 11 ноя - ПРАЙМ. Официальная Анкара ожидает, что новая администрация США инициирует переговоры для урегулирования конфликта на Украине, сообщил в беседе с агентством РИА Новости дипломатический источник."Рассчитываем, что (при новой администрации США – ред.) будет инициирован и поддержан процесс, при котором стороны сядут за стол переговоров. Как уже заявлял господин президент (Тайип Эрдоган) главная задача сейчас добиться устойчивого прекращения огня, в мирном процессе не будет проигравшей стороны", - отметил источник.Собеседник агентства также добавил, что Турция готова к посредничеству в переговорном процессе по Украине, но пока не получила от Запада сигналов на этот счет.Ранее в июне президент России Владимир Путин предложил инициативы для мирного урегулирования конфликта в Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск и отказ от намерений вступить в НАТО.
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турция, сша, украина
Политика, ТУРЦИЯ, США, УКРАИНА
13:22 11.11.2024
 
Источник сообщил о готовности Анкары к переговорам по Украине

Источник: Анкара рассчитывает на поддержку США переговорного процесса по Украине

© Unsplash/Meriç DağlıФлаг Турции
Флаг Турции
© Unsplash/Meriç Dağlı
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АНКАРА, 11 ноя - ПРАЙМ. Официальная Анкара ожидает, что новая администрация США инициирует переговоры для урегулирования конфликта на Украине, сообщил в беседе с агентством РИА Новости дипломатический источник.
"Рассчитываем, что (при новой администрации США – ред.) будет инициирован и поддержан процесс, при котором стороны сядут за стол переговоров. Как уже заявлял господин президент (Тайип Эрдоган) главная задача сейчас добиться устойчивого прекращения огня, в мирном процессе не будет проигравшей стороны", - отметил источник.
Собеседник агентства также добавил, что Турция готова к посредничеству в переговорном процессе по Украине, но пока не получила от Запада сигналов на этот счет.
Ранее в июне президент России Владимир Путин предложил инициативы для мирного урегулирования конфликта в Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск и отказ от намерений вступить в НАТО.
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ПолитикаТУРЦИЯСШАУКРАИНА
 
 
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