https://1prime.ru/20241111/turtsiya-852732277.html
Источник сообщил о готовности Анкары к переговорам по Украине
Источник сообщил о готовности Анкары к переговорам по Украине - 11.11.2024, ПРАЙМ
Источник сообщил о готовности Анкары к переговорам по Украине
Официальная Анкара ожидает, что новая администрация США инициирует переговоры для урегулирования конфликта на Украине, сообщил в беседе с агентством РИА Новости | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T13:22+0300
2024-11-11T13:22+0300
2024-11-11T13:22+0300
политика
турция
сша
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/59/841385935_0:283:2401:1633_1920x0_80_0_0_7eb24d6ab81fd8ea3b71b062cf0e90b7.jpg
АНКАРА, 11 ноя - ПРАЙМ. Официальная Анкара ожидает, что новая администрация США инициирует переговоры для урегулирования конфликта на Украине, сообщил в беседе с агентством РИА Новости дипломатический источник."Рассчитываем, что (при новой администрации США – ред.) будет инициирован и поддержан процесс, при котором стороны сядут за стол переговоров. Как уже заявлял господин президент (Тайип Эрдоган) главная задача сейчас добиться устойчивого прекращения огня, в мирном процессе не будет проигравшей стороны", - отметил источник.Собеседник агентства также добавил, что Турция готова к посредничеству в переговорном процессе по Украине, но пока не получила от Запада сигналов на этот счет.Ранее в июне президент России Владимир Путин предложил инициативы для мирного урегулирования конфликта в Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск и отказ от намерений вступить в НАТО.
https://1prime.ru/20241101/lavrov-852538227.html
турция
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/59/841385935_0:58:2401:1858_1920x0_80_0_0_7ca3ce8ce1133c3b1ebaea3ea50d6fab.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, сша, украина
Политика, ТУРЦИЯ, США, УКРАИНА
Источник сообщил о готовности Анкары к переговорам по Украине
Источник: Анкара рассчитывает на поддержку США переговорного процесса по Украине
АНКАРА, 11 ноя - ПРАЙМ. Официальная Анкара ожидает, что новая администрация США инициирует переговоры для урегулирования конфликта на Украине, сообщил в беседе с агентством РИА Новости дипломатический источник.
"Рассчитываем, что (при новой администрации США – ред.) будет инициирован и поддержан процесс, при котором стороны сядут за стол переговоров. Как уже заявлял господин президент (Тайип Эрдоган) главная задача сейчас добиться устойчивого прекращения огня, в мирном процессе не будет проигравшей стороны", - отметил источник.
Собеседник агентства также добавил, что Турция готова к посредничеству в переговорном процессе по Украине, но пока не получила от Запада сигналов на этот счет.
Ранее в июне президент России Владимир Путин предложил инициативы для мирного урегулирования конфликта в Украине, включая прекращение огня, вывод украинских войск и отказ от намерений вступить в НАТО.
Лавров оценил готовность Турции посредничать по Украине