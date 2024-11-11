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Рогов сообщил о подготовке ВСУ удара по дамбе в Запорожской области

Рогов сообщил о подготовке ВСУ удара по дамбе в Запорожской области - 11.11.2024, ПРАЙМ

Рогов сообщил о подготовке ВСУ удара по дамбе в Запорожской области

ВСУ готовят массированный удар по дамбе в городе Васильевка Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам... | 11.11.2024, ПРАЙМ

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россия

запорожская область

всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - ПРАЙМ. ВСУ готовят массированный удар по дамбе в городе Васильевка Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.По его словам, поступила оперативная информация, что ВСУ "готовят вопиющую провокацию и военное преступление — массированный удар по дамбе в городе Васильевка на реке Карачекрак. Он отметил, что украинские войска хотят совершить данный теракт, чтобы усложнить обстановку в Васильевке. Васильевка является прифронтовым городом в Запорожской области, расположенном на левом берегу впадающей в Днепр реки Карачекрак. Ранее в понедельник глава региона Евгений Балицкий сообщал, что беспилотник ВСУ атаковал в Васильевке работников аварийной службы "Таврия-Энерго", пострадали три человека. Глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко сообщала РИА Новости на минувшей неделе, что украинские войска нарастили число попыток атаковать Васильевку при помощи дронов. Запорожская область является российским регионом, расположенным в нижнем течении Днепра. Она стала частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украина не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают ВСУ. С марта 2023 года административным центром области временно является город Мелитополь.

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россия, запорожская область, всу, удар