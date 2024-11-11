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"Последняя попытка": Британия и Франция разработали план по Украине
"Последняя попытка": Британия и Франция разработали план по Украине - 11.11.2024, ПРАЙМ
"Последняя попытка": Британия и Франция разработали план по Украине
Французский президент Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер попробуют убедить действующего американского президента Джо Байдена... | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T11:20+0300
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Французский президент Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер попробуют убедить действующего американского президента Джо Байдена позволить ВСУ использовать западное оружие для ударов "вглубь" России, сообщает издание Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве."Ожидается, что Кир Стармер и Эммануэль Макрон подготовят последнюю попытку помешать планам (победителя на президентских выборах США. — прим. ред.) Дональда Трампа по уменьшению американской поддержки Украины", — подчеркнули авторы статьи.В издании также отметили, что политики намерены использовать оставшийся период до истечения срока полномочий Байдена максимально эффективно. Авторы считают, что Байден может сделать отмену запрета на использование дальнобойных ракет частью своего внешнеполитического наследия.При этом политики опасаются резко негативной реакции Трампа на свой план, а также создания угрозы для двусторонних отношений в самом начале его президентского срока.
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Политика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ФРАНЦИЯ, США
"Последняя попытка": Британия и Франция разработали план по Украине
Telegraph: Макрон и Стармер хотят попросить Байдена разрешить удары вглубь РФ
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ.
Французский президент Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер попробуют убедить действующего американского президента Джо Байдена позволить ВСУ использовать западное оружие для ударов "вглубь" России, сообщает издание Telegraph
со ссылкой на источники в британском правительстве.
"Ожидается, что Кир Стармер и Эммануэль Макрон подготовят последнюю попытку помешать планам (победителя на президентских выборах США. — прим. ред.) Дональда Трампа по уменьшению американской поддержки Украины", — подчеркнули авторы статьи.
В издании также отметили, что политики намерены использовать оставшийся период до истечения срока полномочий Байдена максимально эффективно. Авторы считают, что Байден может сделать отмену запрета на использование дальнобойных ракет частью своего внешнеполитического наследия.
При этом политики опасаются резко негативной реакции Трампа на свой план, а также создания угрозы для двусторонних отношений в самом начале его президентского срока.
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