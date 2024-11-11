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В Госдуме назвали агонией попытку Запада санкционировать удары по России

В Госдуме назвали агонией попытку Запада санкционировать удары по России - 11.11.2024, ПРАЙМ

В Госдуме назвали агонией попытку Запада санкционировать удары по России

Депутат Госдумы Леонид Ивлев назвал агонией попытку Франции и Великобритании убедить президента США Джо Байдена разрешить России нанести удары оружием дальнего... | 11.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-11T14:08+0300

2024-11-11T14:08+0300

2024-11-11T14:17+0300

политика

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ракетные удары

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Депутат Госдумы Леонид Ивлев назвал агонией попытку Франции и Великобритании убедить президента США Джо Байдена разрешить России нанести удары оружием дальнего радиуса. Об этом он сообщил в беседе с агентством РИА Новости."Погрязшие в крови британский и французский вассалы пытаются надавить на своего американского сюзерена, при этом забывают, что Байден, как настоящий ковбой, уже пребывает в статусе "неуловимого Джо". Нельзя исключать, что в этой агонии режим Байдена может принять любое решение по использованию ВСУ дальнобойного оружия против России", - отметил собеседник издания.Газета Telegraph сообщила, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон попытаются помешать сокращению поддержки Киева со стороны нового президента США. Они также рассматривают возможность разрешить Украине нанести удар на территории России с помощью ракет Storm Shadow.31 мая представитель внешнеполитического ведомства США сообщил агентству РИА Новости, что президент Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на российской территории, которые представляют угрозу для района Харькова. При этом глава Белого дома сохранил запрет на применение ATACMS и других средств дальнего огневого поражения.

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россия, запад, госдума, ракетные удары