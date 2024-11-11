Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФСБ раскрыла, что предложили российскому летчику за угон самолета - 11.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241111/ugon-852723510.html
ФСБ раскрыла, что предложили российскому летчику за угон самолета
ФСБ раскрыла, что предложили российскому летчику за угон самолета - 11.11.2024, ПРАЙМ
ФСБ раскрыла, что предложили российскому летчику за угон самолета
Украинская военная разведка, пытавшаяся подкупить российского летчика с целью угона вертолета ВКС России, предлагала ему от 600 до 750 тысяч долларов,... | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T09:31+0300
2024-11-11T09:31+0300
фсб
угон
вертолеты "ми"
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/28/841452885_0:53:1628:969_1920x0_80_0_0_f8dcb173013c6bfdf3c80c7678055fde.jpg
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Украинская военная разведка, пытавшаяся подкупить российского летчика с целью угона вертолета ВКС России, предлагала ему от 600 до 750 тысяч долларов, рассказали в эфире телеканала "Россия 24", сославшись на данные ФСБ России. "ГУРовец Сергей предлагал пилоту за угон вертолета 600-750 тысяч долларов, а еще трансфер в Чехию на ПМЖ (постоянное место жительства - прим. ред.) для всей семьи", - подчеркнули в эфире телеканала.Ранее ФСБ сообщила о пресечении операции украинских спецслужб по угону вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС РФ.
https://1prime.ru/20241111/ugon-852721831.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/28/841452885_134:0:1495:1021_1920x0_80_0_0_abcc5f668304d9611dd87fd3764e253b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
фсб, угон, вертолеты "ми", украина
ФСБ, Угон, вертолеты "Ми", УКРАИНА
09:31 11.11.2024
 
ФСБ раскрыла, что предложили российскому летчику за угон самолета

ФСБ: украинская разведка предлагала лётчику до $750 тысяч за угон вертолета ВКС РФ

© РИА Новости . ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкШеврон ФСБ РФ
Шеврон ФСБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости . ЦОС ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Украинская военная разведка, пытавшаяся подкупить российского летчика с целью угона вертолета ВКС России, предлагала ему от 600 до 750 тысяч долларов, рассказали в эфире телеканала "Россия 24", сославшись на данные ФСБ России.
"ГУРовец Сергей предлагал пилоту за угон вертолета 600-750 тысяч долларов, а еще трансфер в Чехию на ПМЖ (постоянное место жительства - прим. ред.) для всей семьи", - подчеркнули в эфире телеканала.
Ранее ФСБ сообщила о пресечении операции украинских спецслужб по угону вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС РФ.
Работа подразделений РЭБ на Запорожском направлении - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
ФСБ сорвала операцию Киева по угону российского вертолета РЭБ
08:21
 
ФСБУгонвертолеты "Ми"УКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала