https://1prime.ru/20241111/ugon-852723510.html
ФСБ раскрыла, что предложили российскому летчику за угон самолета
ФСБ раскрыла, что предложили российскому летчику за угон самолета - 11.11.2024, ПРАЙМ
ФСБ раскрыла, что предложили российскому летчику за угон самолета
Украинская военная разведка, пытавшаяся подкупить российского летчика с целью угона вертолета ВКС России, предлагала ему от 600 до 750 тысяч долларов,... | 11.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-11T09:31+0300
2024-11-11T09:31+0300
2024-11-11T09:31+0300
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Украинская военная разведка, пытавшаяся подкупить российского летчика с целью угона вертолета ВКС России, предлагала ему от 600 до 750 тысяч долларов, рассказали в эфире телеканала "Россия 24", сославшись на данные ФСБ России. "ГУРовец Сергей предлагал пилоту за угон вертолета 600-750 тысяч долларов, а еще трансфер в Чехию на ПМЖ (постоянное место жительства - прим. ред.) для всей семьи", - подчеркнули в эфире телеканала.Ранее ФСБ сообщила о пресечении операции украинских спецслужб по угону вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС РФ.
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фсб, угон, вертолеты "ми", украина
ФСБ, Угон, вертолеты "Ми", УКРАИНА
ФСБ раскрыла, что предложили российскому летчику за угон самолета
ФСБ: украинская разведка предлагала лётчику до $750 тысяч за угон вертолета ВКС РФ
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Украинская военная разведка, пытавшаяся подкупить российского летчика с целью угона вертолета ВКС России, предлагала ему от 600 до 750 тысяч долларов, рассказали в эфире телеканала "Россия 24", сославшись на данные ФСБ России.
"ГУРовец Сергей предлагал пилоту за угон вертолета 600-750 тысяч долларов, а еще трансфер в Чехию на ПМЖ (постоянное место жительства - прим. ред.) для всей семьи", - подчеркнули в эфире телеканала.
Ранее ФСБ сообщила о пресечении операции украинских спецслужб по угону вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС РФ.
ФСБ сорвала операцию Киева по угону российского вертолета РЭБ