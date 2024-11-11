https://1prime.ru/20241111/ugon-852723510.html

ФСБ раскрыла, что предложили российскому летчику за угон самолета

ФСБ раскрыла, что предложили российскому летчику за угон самолета - 11.11.2024, ПРАЙМ

ФСБ раскрыла, что предложили российскому летчику за угон самолета

Украинская военная разведка, пытавшаяся подкупить российского летчика с целью угона вертолета ВКС России, предлагала ему от 600 до 750 тысяч долларов,... | 11.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-11T09:31+0300

2024-11-11T09:31+0300

2024-11-11T09:31+0300

фсб

угон

вертолеты "ми"

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/28/841452885_0:53:1628:969_1920x0_80_0_0_f8dcb173013c6bfdf3c80c7678055fde.jpg

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Украинская военная разведка, пытавшаяся подкупить российского летчика с целью угона вертолета ВКС России, предлагала ему от 600 до 750 тысяч долларов, рассказали в эфире телеканала "Россия 24", сославшись на данные ФСБ России. "ГУРовец Сергей предлагал пилоту за угон вертолета 600-750 тысяч долларов, а еще трансфер в Чехию на ПМЖ (постоянное место жительства - прим. ред.) для всей семьи", - подчеркнули в эфире телеканала.Ранее ФСБ сообщила о пресечении операции украинских спецслужб по угону вертолета радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС РФ.

https://1prime.ru/20241111/ugon-852721831.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

фсб, угон, вертолеты "ми", украина